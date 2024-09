“La UIL nella ricerca di una sempre maggiore tutela e garanzia dei servizi da offrire agli iscritti nella ricerca di una sempre maggiore tutela e garanzia dei servizi da offrire ai lavoratori ha costituito anche a Palermo l’Ufficio Salute e Previdenza.”

“Questo servizio gratuito, – dichiarano Ignazio Modica e Gioacchino Veneziano rispettivamente Segretari Generali per la Sicilia della UilPa Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria – si occuperà delle cause di servizio, delle pensioni privilegiate, assistenza ai trasferimenti, e delle pratiche al riconoscimento di status di vittime del dovere ed equiparate, indennizzo danni da vaccinazioni e trasfusioni.””

“Ogni pratica, – chiosano i sindacalisti della Uil di settore – sarà istruita e seguita da personale UILPA competente, disponendo di avvocati e medici legali in convenzione e opera in tutto il territorio nazionale con riferimenti presso tutte le Commissioni Mediche Ospedaliere.”

“Nell’occasione – concludono i leader sindacali regionali della UILPA Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria – al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, sito in via Via Scarlatti, 11 si terrà un dibattito alla presenza di Giampiero Nuccio Segretario Nazionale UILPA Vigili del Fuoco, Ignazio Modica Segretario Regionale UILPA Vigili del Fuoco Sicilia, Giuseppe Avola Segretario Provinciale UILPA Vigili del Fuoco di Palermo, Valentino Prezzemolo Tesoriere Nazionale UILPA Vigili del Fuoco Raffaele Mancuso Responsabile Nazionale Ufficio Salute e Previdenza della UILPA, la Segretaria Generale UIL – Sicilia Lusiella Lionti, e il Segretario Generale della Uil Pubblica Amministrazione Sandro Colombi.”

Ignazio Modica Segretario Generale UILPA Vigili del Fuoco Sicilia

Gioacchino Veneziano Segretario Generale UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.