Palermo – Cinquecento persone circa, tra ragazzi, famiglie, docenti, hanno riempito l’Arena Cep, il cinema all’aperto realizzato negli spazi dell’Istituto Comprensivo ‘Giuliana Saladino’, nelle serate dal 3 al 5 giugno, per vedere i film proposti con la rassegna “Dalla strada al mito: storie per giovani sognatori”, dedicata a chi sogna, lotta e non si arrende.

“Sono state tre serate memorabili, anche perché non è usuale che una scuola scelga di trasformarsi in un cinema all’aperto – afferma il Dirigente Scolastico, Giusto Catania – Il bilancio è molto positivo e dimostra la forza della nostra proposta pedagogica che, da anni, utilizza il linguaggio cinematografico per costruire un immaginario e un’idea di società”.

La rassegna cinematografica è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE nell’ambito del programma nazionale ‘Per chi crea’, al quale la scuola palermitana, in zona periferica e ad alto rischio dispersione, ha partecipato per il terzo anno consecutivo con l’obiettivo di ispirare giovani e meno giovani raccontando storie di riscatto, coraggio e passione.

Quest’anno l’IC Saladino ha proposto la visione gratuita dei film: ‘Fuga per la vittori’a di John Huston, ‘Race – Il colore della vittoria’, di Stephen Hopkins, e ‘The Karate Kid’ di John G. Avildsen in un viaggio tra sport, arte, amicizia e sfide personali, dove protagonisti e spettatori hanno condiviso l’idea che ognuno ha dentro di sé la forza per superare ostacoli e costruire il proprio destino, anche se si nasce in contesti difficili o quando tutto sembra andare storto.

“È stato particolarmente emozionante vedere studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Giuliana Saladino che hanno scelto di rimanere a scuola fino mezzanotte – aggiunge Giusto Catania – ed è stato gratificante ascoltare le parole di apprezzamento delle famiglie e che hanno partecipato alle proiezioni. Così come è stata una gioia impagabile ascoltare tanti cittadini palermitani che, per la prima volta, hanno scoperto il quartiere CEP per qualcosa di positivo. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile questa iniziativa, soprattutto ai lavoratori della scuola e a Carmelo Galati che hanno condiviso, fin dal primo momento, questa sana follia”.

Il progetto, che include anche attività di educazione al linguaggio audiovisivo rivolte agli studenti dell’Istituto, per promuovere cultura, inclusione e cittadinanza attiva riprenderà a settembre con nuovi film.

Palermo, 6 giugno 2025





Luogo: Palermo, VIA BARISANO DA TRANI 7/9

