A seguito del comunicato della Questura di Trapani diramato il 9 novembre 2023 che annuncia l’arresto di un forestale, di un uomo e di un pastore per aver provocato incendi dolosi che hanno arrecato diversi danni a terreni e riserve naturali del territorio trapanese, mettendo in mobilitazione le forze della Forestale AIB, Vigili del fuoco e Protezione civile, interviene il Segretario Provinciale Federazione Agroalimentare

Trapani Giuseppe Senia, che dichiara:

“Esprimiamo vicinanza all’intero comparto forestale all’AIB Sicilia augurandoci che questa imbarazzante vicenda non etichetti un’intera categoria che ogni giorno lavora per l’ambiente e per l’area boschiva regionale, cosi come il caso del medico che uccideva i suoi pazienti, o dell’assistente che abusava degli anziani, che pervenga all’intero comparto la solidarietà da parte dell’UGL Agroalimentare di Trapani a fronte dell’attacco subito dalle testate giornalistiche e televisive per gli AIB e i forestali di Sicilia”.

“Dunque generalizzare è un errore da evitare – conclude Senia – ciò spesso accade con la categoria medica o assistenziale, così vale anche per i forestali che sono circa 16000 in Sicilia, sentiamo di prendere le distanze da un singolo gesto criminale e rimaniamo in attesa dell’attento operato delle forze dell’ordine e della Magistratura, e vogliamo ricordare il ruolo determinante e vitale della forestale siciliana nella recente tempestiva azione di spegnimento degli incendi che ha colpito l’intera regione siciliana, nella quale hanno perso la vita due operai AIB dediti al proprio lavoro”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.