L’intervento si inserisce nel Piano di Azione Locale “Comunità Rurali Resilienti” e mira a ridurre il divario digitale che affligge da anni le aree interne, migliorando la qualità della vita e la competitività delle imprese locali. Il progetto ha portato alla realizzazione di una rete resiliente e ridondata, composta da collegamenti in fibra e PTP radio, in grado di offrire connessioni fino a 200 Mbps.

I servizi attivati includono: traffico dati, telefonia VoIP e Wi-Fi pubblico e gratuito, con hotspot installati a Piano Battaglia e nei comuni interessati dall’infrastrutturazione. L’iniziativa aderisce alle reti nazionali Free Italia WiFi e WiFi Italia, contribuendo all’inclusione digitale dei territori più marginali.





I lavori, progettati in sinergia con ARIT Sicilia e Infratel Italia, si integrano con i piani nazionali “BUL – Aree Bianche” e “Italia 1G”, completando la rete esistente con il collegamento dell’ultimo miglio. L’impresa erogatrice garantirà il servizio e la manutenzione della rete per i prossimi 20 anni.

L’accesso a internet veloce in ambito rurale sarà un volano per l’agricoltura 4.0, la sicurezza del territorio e dei cittadini, la gestione delle emergenze, il monitoraggio climatico e ambientale, oltre che per il turismo e la digitalizzazione delle imprese.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente lunedì 23 giugno 2025 alle ore 11:30, presso il Rifugio “Lo Scoiattolo” di Piano Battaglia, alla presenza del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Fulvio Bellomo e del Dirigente del Servizio 3 LEADER, Bruno Lo Bianco.

