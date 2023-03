“Un meritato riconoscimento per la Citta’ di Agrigento che premia la sua cultura e millenaria storia, un traguardo che deve farci riflettere sulle potenzialita’ della nostra terra, oggi è una vittoria anche per tutta la Sicilia, Agrigento Capitale della Cultura per 2025 e’ l’ occasione giusta per rilanciare il nostro territorio provinciale sotto il versante socio-culturale ed economico, un territorio spesso inserito nelle ultime classifiche per diverse problematiche, oggi occorre essere tutti uniti e prepararci con impegno e responsabilità per riscattare con questo importante riconoscimento Agrigento, nel festeggiare con gioa lancio l’ idea di unire tutte le forze politiche creando un gruppo informale interparlamentare di tutti gli eletti del territorio per promuovere tutte le sinergie possibili per un grande appuntamento culturale che deve vederci tutti impegnati”. Lo rende noto il Deputato Segretario dell’ ARS l’ On. Rosellina Marchetta

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.