L’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’Assemblea Regionale Siciliana, lancia un appello al Governo Siciliano affinché si possano predisporre tutte le procedure necessarie a velocizzare l’iter delle pratiche PNRR.

“Ci sono ancora 11 Miliardi relativi al PNRR da spendere entro il 2026 – trasmette l’On. Marchetta – Chiedo pubblicamente al Governo regionale di attivarsi per facilitare e velocizzare l’iter procedurale relativo alle pratiche PNRR. Mai come in questo momento la nostra Regione ha bisogno che siano spesi questi fondi per migliorare le infrastrutture, la sanità, le scuole, favorire innovazione digitale e transizione energetica e tanto altro”.





“E’ stato già fatto tanto e già tanto altro c’è in essere – continua il Deputato Segretario dell’ARS – questo mio appello non vuole essere, infatti, un allarme, ma vuole sollecitare il Governo ad attivarsi per sviluppare una strategia che permetta iter più sbrigativi. Fin troppe volte Leggi che approviamo all’ARS o proposte da valorizzare restano ingarbugliate nei complessi meandri della burocrazia. Chiedo un rapido processo di sburocratizzazione che ci permetta di poter offrire ai siciliani sistemi più efficienti e rappresentatività dei territori, potendo portare avanti con più celerità anche le nostre iniziative parlamentari”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

