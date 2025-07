In una serata inaspettata, il noto artista visivo Dario Denso Andriolo ha sorpreso il pubblico regalando un DJ set immersivo nella suggestiva cornice del Kaya Kaya, sul porto di Scauri. Pantelleria continua a confermarsi isola di incontri inaspettati e vibrazioni culturali.

Ad affiancarlo nella consolle l’amica e DJ internazionale Nikita Voguel, presenza costante nelle line-up dei club più visionari tra Berlino e Ibiza, per una performance che ha unito elettronica, ambienti visivi e suggestioni mediterranee.





La serata fa parte della programmazione a sorpresa curata da YaYa Visconti, artista e performer siciliana che ha scelto Pantelleria come base per il suo hub artistico e musicale, sempre più punto di riferimento per creativi e viaggiatori culturali.



In un’atmosfera intima e potente, l’evento ha attirato anche personalità del mondo dell’arte contemporanea, come Elisabetta Kraus, giovane curatrice del Centro Studi di Building Gallery di Milano, segno di un crescente intreccio tra ricerca visiva e scena musicale.



Un’esplosione di energia pura che ha trasformato una notte pantesca in un’esperienza collettiva, tra corpi, suoni e luce.



Pantelleria è viva. Kaya Kaya è il suo battito.

