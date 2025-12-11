C’è un luogo nel cuore della città che da tempo ha scelto di non essere solo uno spazio, ma un hub di cultura, dialogo e comunità. Uno spazio che non chiede ma offre. Palazzo Bonocore, riaperto e riconsegnato alla città da CoopCulture come casa viva della cultura contemporanea, restituisce ancora una volta qualcosa a Palermo: cura, bellezza, condivisione. Nasce così “Anema e Core”, l’asta di beneficenza promossa da CoopCulture con Feedback, dove l’arte si trasforma in gesto concreto di solidarietà.

L’iniziativa affonda le sue radici in Bonocore Open Art, il progetto che ha fatto del palazzo affacciato su piazza Pretoria, un’officina di talenti, incontri e visioni, dando spazio ad artisti e creativi siciliani. Ora quelle stesse energie ritornano alla città sotto forma di dono: non è una colletta, sarebbe stato troppo facile, ma un progetto di ricomposizione condivisa che rimette in circolo energia culturale.





Durante la serata – in programma giovedì 18 dicembre dalle 18.30 – saranno battute all’asta opere, oggetti d’arte e contributi creativi donati da artisti, designer e aziende partner che hanno condiviso in questi anni un’idea di cultura come bene comune. Ci sono fotografie scelte dai contest, oggetti di design, idee creative, pezzi unici di alto artigianato o serigrafie incorniciate: tutti oggetti che sono passati (e spesso si sono fermati) sotto gli affreschi di Palazzo Bonocore, ne hanno assorbito la duttilità creativa, l’idea di uno spazio aperto alla città; che oggi restituisce un po’ della magia che qui è nata.

Il ricavato sarà devoluto al reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico: una restituzione concreta, che traduce l’emozione estetica in sostegno reale, trasformando il linguaggio dell’arte in cura. Dopo l’asta, la serata proseguirà con un aperitivo accompagnato da DJ set.





L’arte che restituisce

“Anema e Core” è prima di tutto un gesto collettivo: un modo per dire che la città può prendersi cura di se stessa attraverso la cultura. L’asta sarà anche un’occasione per ritrovarsi, per sentirsi parte di una rete che non si disperde ma si rafforza, che sceglie di restituire valore al valore. A condurre l’asta, a turno, saranno voci simboliche di Palermo perché la restituzione è autentica solo quando è condivisa. E sarà anche una festa: l’occasione per scegliere un regalo di Natale unico, in cui bellezza e solidarietà diventano un unico gesto.

Per partecipare all’asta è necessario compilare il form di iscrizione al link

Come è uso nelle aste, un paio di giorni prima gli iscritti riceveranno via mail il catalogo con le opere e gli oggetti che saranno battuti il 18 dicembre.

