Il Wave Summer Music accende l’estate. I concerti di luglio saranno aperti l’11 con Artie 5ive alla Villa Bellini di Catania. È la voce della nuova generazione. Il giovane rapper milanese sta vivendo un momento di grazia assoluta: il suo nuovo album “LA BELLAVITA” è entrato direttamente al 3° posto nella classifica Global Chart di Spotify, per poi conquistare il primo posto nella classifica ufficiale Fimi/Gfk, sia nella generale che tra i vinili. Tutte e 18 le tracce del disco sono entrate nella Top 100 Spotify nel giorno dell’uscita, segnando un record straordinario e ribadendo la forza di una penna che sa essere tagliente, poetica e cruda allo stesso tempo. Con oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, 9 dischi di Platino, 12 d’Oro e featuring con Capo Plaza, Guè, Kid Yugi, Tony Boy e Niky Savage, Artie 5ive è l’icona di una nuova “bella vita” raccontata con stile, profondità e una sorprendente maturità artistica. Le sue parole raccontano strada, ambizione, amore e rivalsa.





GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI LUGLIO

Dopo il debutto con Artie 5ive, il mese di luglio al Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, prosegue con una line-up d’eccezione che riunisce i protagonisti della scena pop, trap e cantautorale italiana, confermando il festival come uno dei riferimenti principali del panorama musicale estivo.

ALFA – 11 e 12 luglio (Castellammare del Golfo e Catania)

Due tappe imperdibili per uno degli artisti rivelazione dell’anno. Dopo il successo del suo tour nei palazzetti e l’apprezzatissimo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, Alfa porterà la sua musica il 11 luglio a Castellammare del Golfo (Tp) per il Castellammare Music Fest, e il giorno dopo, 12 luglio, sarà a Catania (Villa Bellini) per una notte di emozioni e vibrazioni positive. Con oltre 850 milioni di stream e una community in costante crescita, Alfa promette un live generazionale che parla di sentimenti, crescita e spensieratezza.





LAZZA – 19 luglio (Catania, Villa Bellini)

Dopo aver infiammato gli stadi e i palazzetti con un tour sold out, Lazza approda a Catania il 19 luglio, per una tappa del suo LOCURA SUMMER TOUR 2025, portando sul palco i brani dell’album “Locura”, triplo disco di platino. Tra show spettacolari, visual immersivi e una presenza scenica imponente, l’artista milanese si conferma uno dei performer più forti della scena urban. Una data attesissima, che fa da ponte tra il successo europeo e il tour estivo italiano, e anticipa un futuro live ancora più ambizioso.



SFERA EBBASTA – 25 luglio (Catania, Villa Bellini)

La leggenda del trap italiano torna in Sicilia con una nuova, imperdibile tappa del suo SUMMER TOUR 2025. Il 25 luglio, Sfera Ebbasta farà tappa a Catania (Villa Bellini) per uno show che si preannuncia da record. Con 230 dischi di platino e milioni di follower in tutto il mondo, porterà live i brani del suo ultimo successo X2VR – già quintuplo platino – e tutti i grandi classici che lo hanno consacrato come uno dei pionieri della nuova scena urban. Tra beat trascinanti, visual di livello internazionale e un pubblico che canta ogni barra a memoria, il live di Sfera è una vera e propria esperienza.





SAL DA VINCI – 26 e 27 luglio (Palermo e Catania)

Chiude il mese di luglio un artista simbolo della musica italiana che ha saputo attraversare generazioni e linguaggi. Sal Da Vinci, protagonista di un ritorno clamoroso con il brano “Rossetto e Caffè” (oltre 120 milioni di stream e doppio disco di platino), sarà il 26 luglio a Palermo (Teatro di Verdura) e il 27 luglio a Catania (Villa Bellini). Il suo show fonde musica, teatro ed emozioni, in uno spettacolo totale che emoziona e coinvolge ogni spettatore. Dopo il trionfo al Teatro Augusteo e la memorabile performance a Sanremo con i The Kolors, Sal Da Vinci torna sul palco con uno spettacolo che è già cult.



INFO E BIGLIETTI

I biglietti per tutti gli eventi del Wave Summer Music 2025 sono disponibili online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket. Si raccomanda l’acquisto solo tramite i canali ufficiali.





