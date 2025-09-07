Per due fine settimana consecutivi, appuntamento con il corso di formazione per diventare istruttore di Pilates in acqua, organizzato dall’ASI, comitato provinciale di Catania presieduto da Angelo Musmeci. L’ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni, ha organizzato infatti per sabato 6 e domenica 7 settembre e per sabato 13 e domenica 14 settembre nella Piscina Ekipe di via Verdi, 8 a San Giovanni la Punta (Catania) le lezioni rivolte a istruttori fitness e acqua fitness, insegnanti di Pilates, operatori del benessere dello sport e laureati e studenti in scienze motorie.

Il Pilates in acqua è un’attività che unisce i principi del Pilates tradizionale con i benefici unici dell’ambiente acquatico: maggiore protezione per le articolazioni, lavoro muscolare profondo, miglioramento della postura e della consapevolezza corporea. Il corso, affidato alla docente formatrice ASI professoressa Donatella Pizzo, si terrà sabato 6 settembre dalle 14:30 alle 18:30 e domenica 7 settembre di mattina dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Il successivo fine settimana, sabato 13 settembre il corso inizierà alle 14:30 e si concluderà alle 18:30, mentre domenica 14 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si parlerà delle origini del Pilates e di come questo possa essere adattato all’ambiente acquatico, dei suoi benefici e della differenza con il Pilates a terra. Si terranno anche esercitazioni pratiche in acqua.

“I nostri corsi non sono soltanto strutturati come materia di approfondimento – spiega Angelo Musmeci, presidente del comitato ASI Catania – ma sono anche professionalizzanti, in quanto consentono, a seguito del rilascio di un diploma, di avere accesso al mondo del lavoro. In particolare questa pratica di Pilates in acqua è una novità e siamo lieti di organizzare un appuntamento come questo, che ci definisce sempre al passo coi tempi. Sport non è infatti soltanto tradizione, ma è anche innovazione”.

