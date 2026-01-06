PALERMO 6 GENNAIO 2026 – Sono 60 le procedure Rezum già eseguite nella U.O.S. Dipartimentale di Urologia del Presidio ospedaliero “Civico” di Partinico, dell’ASP di Palermo, per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. L’unità, diretta dal dott. Maurizio Cacciatore, è attualmente l’unica struttura dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ad adottare questa metodica mini-invasiva.

“La procedura Rezum rappresenta una soluzione efficace e sicura per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna – spiega Maurizio Cacciatore – si tratta di una tecnica mini-invasiva che consente di ridurre significativamente i sintomi urinari, con tempi di intervento contenuti, rapido recupero post-operatorio e benefici clinici apprezzabili, già, nelle prime settimane”.

Il trattamento utilizza vapore acqueo, ottenuto dalla trasformazione dell’acqua in vapore, che viene iniettato nei lobi prostatici ipertrofici, determinandone una progressiva riduzione volumetrica. La procedura si caratterizza per l’assenza di incisioni chirurgiche e di perdite ematiche, una degenza ridotta e la possibilità di esecuzione senza anestesia generale.

“La metodica – aggiunge Cacciatore – è indicata, sia nei pazienti più giovani, nei quali consente la preservazione della funzione eiaculatoria, sia nei pazienti anziani portatori di catetere a permanenza e non candidabili a interventi chirurgici tradizionali per la presenza di comorbilità”.

I benefici clinici sono generalmente riscontrabili entro circa 15 giorni dall’intervento e risultano stabili nel tempo.

Per accedere al trattamento è necessario prenotare una visita urologica nella U.O.S. Dipartimentale di Urologia del Presidio ospedaliero di Partinico tramite il CUP dell’ASP di Palermo.

Per informazioni: Telefono: 091 7031506 – 091 7031504

Email: maurizio.cacciatore@asppalermo.org – antonella.miceli@asppalermo.org





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.