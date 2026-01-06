Enna – Nell’atmosfera solenne dell’Hotel Federico II, con lo sguardo che corre dalle colline d’Enna ai tracciati dove si forgiano i campioni, si è celebrata ieri la cerimonia di chiusura del Campionato Karting Sicilia. Una serata di riconoscimenti, emozioni e bilanci per una stagione che ha visto brillare talenti locali su palcoscenici nazionali, confermando l’Isola come vivace vivaio del motorsport italiano.

Un Palmarès di Carattere, tra Kart e Monoposto

La serata ha premiato l’impegno, la resilienza e la qualità tecnica. Tra i premiati, spiccava la figura di un pilota Riccardo Orlando, che ha fatto della costanza e della crescita la sua cifra stilistica. La stagione 2025 si chiude con un secondo posto nel Campionato Italiano dei Circuiti Cittadini – Area Sud e un sesto posto nel campionato assoluto, risultati di prestigio offuscati solo dalla sfortuna di aver perso il titolo per un solo punto e da tre ritiri forzati per incidenti “assurdi”, come definiti dal diretto interessato.

Questi risultati non sono che l’ultimo capitolo di un percorso in continua ascesa. A ricevere i riflettori, insieme ai trofei di stagione, c’era infatti Riccardo Orlando, il pilota palermitano Campione Regionale Assoluto Kart Sicilia 2023/2024. La sua presenza tra i premiati di ieri era un monito e un’ispirazione: un simbolo dell’eccellenza che questo territorio sa esprimere e un punto di riferimento per chi, come lui, ambisce a salire la scala del motorsport. Orlando, reduce dalle recenti e rocambolesche gesta nel campionato Formula 4 FX a Vallelunga, e Vice Campione Italiano, rappresenta il perfetto trait d’union tra le radici nel karting siciliano e il futuro nelle categorie nazionali a ruote scoperte.

Il Successo di una Squadra Affiatata

Dietro ogni risultato, c’è un’organizzazione. Il pilota ha voluto ringraziare pubblicamente il manager Simone Cerchia, architetto della stagione, e i meccanici Pietro e Franco Spallina, garanti di un materiale sempre al top. Un grazie è andato anche a tutti i collaboratori, come Tonino e Alessandro, e ai fornitori tecnici di fiducia, la GP Racing di Giampiero e Beppe Cavaciuti, pilastri per la qualità di telai e materiali.

Proprio con la GP Racing e il team Cerchia, un altro campione ha scritto il suo nome nell’albo d’oro: Daniele Arena, che ha conquistato il titolo nella KZ2 Master Circuiti Cittadini. Un doppio trionfo che dimostra la solidità e la competitività di questo progetto sportivo.

Il 2026: Lo Sguardo è già al Futuro, sulle Orme dei Campioni

La stagione appena conclusa, definita “fantastica” tra kart e Formula 4, è stata un capitolo di consolidamento e affermazione. Il messaggio finale è chiaro: “Ed adesso via con il 2026!”.

Guardando a Orlando, esempio di come un titolo regionale possa essere il trampolino verso traguardi più ambiziosi, la prospettiva si carica di ulteriore significato. La strada è tracciata: con una squadra coesa, partner affidabili e l’esperienza maturata in stagioni di battaglie, l’obiettivo per il 2026 non può che essere quello di trasformare i secondi posti in primi, gli incidenti in dominazioni, e di onorare le radici siciliane continuando a crescere, come fa un campione, su ogni pista d’Italia.

Auguri per il 2026: che sia l’anno in cui il talento, la preparazione e la passione raccolgano tutto ciò che hanno seminato. Il motorsport italiano ha bisogno di storie come queste, che partono dagli hotel di provincia e puntano dritte ai podi nazionali.





Luogo: Enna – Hotel Federici II, via Pandora, 25, ENNA, ENNA, SICILIA

