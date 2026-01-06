Una narrazione travolgente che porterà dalla penna al palcoscenico la bravura del giornalista Pablo Trincia. ‘L’uomo sbagliato – un’inchiesta dal vivo’ è il titolo dello show narrativo con cui lo scrittore nato a Lipsia arriva dalle cronache alla scena. Prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci, e Stefano Francioni produzioni con Isa Arrigoni Management, questo racconto sconvolgente, su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone, arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Pablo Trinca sarà al Teatro Golden di Palermo il 5 febbraio 2026 e al Teatro Metropolitan di Catania il 6 febbraio 2026. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. La tournée, è partita a dicembre 2025, e sta attraversando i principali teatri italiani, accompagnando il pubblico dentro una storia oscura e una verità scomoda. Al centro dello spettacolo, ‘L’uomo sbagliato – un’inchiesta dal vivo’, firmato allo stesso Trincia e Debora Campanella, con il contributo di Martina Cataldo, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90. Una rivelazione che mette in crisi decine di processi già conclusi e sentenze passate in giudicato: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, che da anni si battono per dimostrare la propria estraneità ai fatti.

“Porto a teatro un terribile caso di cronaca giudiziaria – spiega Trincia – una vicenda piena di errori investigativi che hanno avuto conseguenze pesantissime su intere famiglie già indebolite dalla povertà e dall’indigenza. L’idea è quella di trascinare il pubblico dentro alla storia, di fargli vivere un viaggio attraverso le ombre della malagiustizia italiana, per uscire dal teatro con la testa piena di domande e il cuore colmo di indignazione”. Attraverso video, testimonianze originali, documenti processuali e immagini d’archivio, ‘L’Uomo Sbagliato’ racconta una vicenda vera e disturbante, un’inchiesta giornalistica che diventa spettacolo dal vivo e si trasforma in un’esperienza immersiva, capace di scuotere coscienze e riportare sotto i riflettori una verità scomoda. Questo progetto rappresenta un punto di svolta nel modo di raccontare l’attualità e la cronaca: un modo nuovo, coraggioso e profondamente umano.

“Era da tempo che sognavo di raccontare una storia nei teatri del nostro Paese – conclude Trincia – ora finalmente ho l’opportunità di farlo. Adoro il palco, l’attesa, l’energia, l’idea di stare in mezzo alle persone, sentirle respirare mentre ascoltano una storia che brucia. Il teatro segna per me l’inizio di un nuovo percorso professionale e di una nuova fase della mia vita.”

Già disponibili i biglietti su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.





