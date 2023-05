Per la prima volta il consiglio direttivo dell’Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, è composto interamente da donne e madri, quasi tutte mamme di ex pazienti, compresa la neo presidente, Antonella Gugliuzza: l’avvicendamento con il presidente “storico”, Giuseppe Lentini, che ha guidato l’associazione per quasi quarant’anni, da subito dopo la nascita di Aslti, avvenuta a Palermo nella primavera del 1982. Lentini assumerà la carica di Past President.

Il Consiglio direttivo è composto, dunque, dalla presidente, Antonella Gugliuzza, (quarta nella foto da sinistra) da Antonella Drago, Paola Traina, Concetta Guarnera, Antonella Mirto, Rosaria Barretta e Graziella Plumeri.

Confermata direttrice dell’area operativa, Ilde Vulpetti.

Antonella Gugliuzza, cefaludese, madre di Eleonora Parisi, 16 anni, ex paziente, da anni è impegnata nelle attività, nei progetti e nella mission di Aslti: “Sono orgogliosa di assumere la presidenza di Aslti – afferma – ho come obiettivo la continuità della sua azione e della mission quarantennale che ho conosciuto come madre di una piccola paziente, apprezzandone i valori e l’umanità che intendo rilanciare, nella certezza che possano aiutare altri genitori e altre famiglie ad affrontare e superare i periodi complessi delle patologie oncologiche pediatriche”.

