Sarà la mostra del più apprezzato fotografo lituano, Marius Jovaisa (il 19 maggio, ore 18 a Palazzo Branciforte) l’occasione per una visita ufficiale a Palermo dell’Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreiviene, accompagnata dal consorte Dainius Kreivys, Ministro dell’Energia, dal Consigliere per gli Affari Economici dell’Ambasciata, Laura Sereniene, e dal Console per la Regione Siciliana, Alessandro Palmigiano.

Tre giorni a Palermo con lo scopo di rafforzare i legami tra la Sicilia e la Lituania.

La visita inizierà con l’incontro programmato venerdì 19 con il Presidente dell’Aeroporto di Palermo, Salvatore Burrafato, per discutere di un possibile collegamento diretto fra Palermo e Vilnius e di altre iniziative.

Successivamente l’incontro con il Prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, per poi incontrare, nel pomeriggio, la comunità lituana che vive in Sicilia presso la nuova sede del Consolato di Palermo di Via Rosolino Pilo, 11. A seguire, l’inaugurazione della mostra di Jovaisa a Palazzo Branciforte.

In programma anche l’incontro dell’Ambasciatore con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per valorizzare, attraverso iniziative comuni, il protocollo di intesa che esiste tra Palermo e Vilnius.

La delegazione avrà incontri anche presso il Rotary Club ed il Circolo Unione, oltre a visite istituzionali e meeting per incrementare i rapporti e le partnership economico-commerciali, oltre che i flussi turistici.

Per info: guttuso@consolatolituania.com – cell 3925716828

