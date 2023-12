Altro passo avanti per l’Associazione Progetto Giovani. È di questa mattina infatti il protocollo di intesa con la UGL provinciale di Trapani.

Lo stesso protocollo di intesa verte sulla possibilità di formare e riqualificare utenti attraverso l’Avviso 7 del Dipartimento Regionale dell’istruzione e della formazione professionale.

Il percorso individuato è quello di Operatore Forestale un Corso di Formazione GRATUITO di 300 ore, divisi tra Aula e Stage.

“Felici di aver aderito a questo protocollo di intesa” queste le parole del Mario Parrinello Segretario UGL UTL Trapani, a cui seguono le parole di Giuseppe Senia, Segretario Provinciale del comparto Agroalimentare “questa per noi e per i nostri associati, rappresenta una grossa opportunità di riqualificazione e di crescita non solo culturale ma anche professionale”. Infine per l’Associazione Progetto Giovani, Pietro Regina “siamo soddisfatti per quanto fatto, soprattutto per come la stessa UGL ha risposto a questa opportunità”

