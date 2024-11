Lavoro, studio e famiglia, i tradizionali punti cardine della vita di ognuno racchiusi in una manciata di mesi. È quanto capitato a Maria Gualtieri, 30enne di Francofonte in provincia di Siracusa, che da pochi giorni ha firmato il suo primo contratto di lavoro a tempo indeterminato per Poste Italiane con il ruolo di addetta al recapito.

La giovane neo-dipendente è una dei settanta nuovi portalettere coinvolti, dal 30 ottobre scorso, nel piano di assunzioni e stabilizzazioni dell’azienda in Sicilia. Per Maria, originaria di Lentini, la prima esperienza con il Gruppo guidato da Matteo Del Fante prende avvio nel 2021 con il medesimo ruolo nel centro di distribuzione di Priolo. Dodici intensi mesi di attività durante i quali raggiunge prima il traguardo della laurea e poi quello del matrimonio. Ma per la giovane postina sarà anche il periodo giusto per farsi le ossa, come lei stessa racconta: “Ho voluto dare il massimo confidando in una svolta e in un lieto fine anche dal punto di vista lavorativo. Durante quell’anno ho cercato di acquisire più esperienza possibile, mettendomi in gioco e conoscendo diversi territori della provincia”. Così, da Priolo a Melilli e ancora Villasmundo, Floridia e Sortino, Maria alla guida del mezzo aziendale entra in contatto con numerosi centri di recapito dell’aretuseo.

Il termine dell’attività lavorativa rappresenterà per la giovane lentinese l’occasione per terminare anche gli studi con una laurea specialistica in scienze economiche e per aggiungere un tassello alla realizzazione familiare con la nascita del piccolo Federico, oggi di soli 5 mesi. Nel frattempo Maria si mette in gioco con ulteriori impieghi, che però prevedono come troppo spesso succede contratti precari e a scadenza.

Dopo un periodo di formazione, oggi la portalettere presta servizio proprio nel centro di distribuzione di Lentini e sarà addetta al recapito di posta e pacchi nella sua Francofonte, la città in cui vive. Nel suo piccolo, precisa, la sua è una testimonianza di tenacia, anche nel doppio ruolo di donna e madre in una regione difficile dal punto di vista dell’occupazione. “Affronto le sfide con caparbietà, sia nella vita professionale sia in quella personale. Per il mio rientro in servizio ho fatto fare le prove in famiglia – racconta scherzosamente – affidando mio figlio ai nonni a intervalli di tempo sempre più lunghi fino a coprire il mio turno di lavoro. Per fortuna, prova superata”.

