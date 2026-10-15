Palermo. Un nuovo grave ritardo nel pagamento degli stipendi colpisce i circa cento lavoratori in somministrazione dell’azienda siciliana trasporti che ogni giorno garantiscono il servizio e la manutenzione dei mezzi. Sono persone esasperate che continuano a lavorare ma che vedono rimandate le retribuzioni”. Lo denunciano la Uil Sicilia e il coordinamento della UilTemp Sicilia, guidati da Emanuele Ronzoni e Danilo Borrelli, che registrano con forte preoccupazione l’ennesimo slittamento dei pagamenti. Una situazione che si ripete da mesi e che impedisce a molti lavoratori di far fronte alle spese di prima necessità in un contesto già segnato dal carovita. “A peggiorare la situazione lo stato finanziario in cui versa l’Ast che ha portato l’agenzia Attal group a minacciare l’interruzione del contratto con la stessa. Se ciò si verificasse sarebbe una catastrofe per studenti e pendolari. Chiediamo, quindi, al governo regionale di salvare e rilanciare l’Azienda. Non possiamo continuare a rimandare – concludono Ronzoni e Borrelli -. Il trasporto pubblico locale è essenziale e ha bisogno di lavoratori tutelati, motivati e pagati con regolarità. In assenza di risposte siamo già pronti alla mobilitazione permanente”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.