Il presidente del Movimento del Popolo Siciliano, Tony Guarino, denuncia di essere vittima di episodi intimidatori che lo avrebbero coinvolto sia negli spostamenti quotidiani sia presso la sua abitazione privata. A riferirlo è lo stesso Guarino, che parla di “un atto vile e vergognoso” nei confronti di chi, a suo dire, sta portando avanti una battaglia civile per i diritti del popolo siciliano.

Secondo quanto dichiarato, una persona sconosciuta avrebbe iniziato a pedinarlo, seguendolo fino sotto casa e sostando ripetutamente nei pressi della sua abitazione. Un comportamento che il presidente del movimento definisce “un tentativo evidente di intimidazione”, volto – sostiene – a ostacolare il suo impegno politico e sociale sul territorio.





Guarino ha già presentato una denuncia formale alle forze dell’ordine, ricostruendo l’intera vicenda e chiedendo che venga fatta chiarezza sull’identità e sulle intenzioni dell’individuo che lo avrebbe seguito.

Il presidente del movimento collega questi episodi al suo attivismo su temi sensibili come le criticità delle case popolari e la campagna sul “diritto al non voto”, iniziative che – afferma – potrebbero aver generato malcontento in alcuni ambienti. “A Palermo non è la prima volta né sarà l’ultima”, dichiara, sottolineando come l’impegno indipendentista del movimento possa esporre a pressioni e attacchi personali.





Nonostante ciò, Guarino ribadisce la sua determinazione: “Non mi farò intimidire da nessuno. Continuerò questa battaglia contro le istituzioni e i partiti italiani, portando avanti il nostro progetto e la nostra linea guida sul diritto al non voto”.

Il presidente evidenzia inoltre che l’attacco non riguarda solo la sua persona, ma coinvolge simbolicamente anche i militanti del movimento e i cittadini che lo sostengono nelle attività regionali. “Non mi fermerò – conclude – continuerò questa battaglia fino al raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Luogo: Zisa, Piazza Zisa , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

