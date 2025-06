In Sicilia non abbiamo solo mare, sole relax e buon cibo ma troviamo una grande passione per il veicolo d’epoca unita alla cultura greca ricca di reperti che ci invidia tutto il mondo.





In data 1 Giugno il gruppo Passione… auto e moto d’epoca Palermo si è recato presso il Parco Archeologico di Segesta per mostrare ai numerosi turisti la passione per le auto che hanno motorizzato l’Italia.





Le auto partite in mattina da Palermo hanno percorso tutta l’autostrada destando ammirazione tra gli automobilisti che sono tornati indietro nel tempo fino agli anni 60 dove mezzi come le 500 ci portavamo in giro in lungo ed in largo per tutto lo stivale.





Arrivati sul posto in tarda mattinata le auto si sono posizionate secondo le disposizioni del direttore del Parco Luigi Biondo che ci ha accolto con grosso stupore… Non appena posizionati abbiamo scoperto che nonostante siamo passati tantissimi anni le autp d’epoca suscitano ancora oggi un grande fascino.





Dopo una ricca colazone i proprietari dei mezzi si sono rilassati all’interno del parco ammirando le bellissime rovine che nonostante gli anni sono in uno stato conservativo ottimale.





Consumato il pasto nel tardo pomeriggio hanno fatto strada per rincontrare alle località d’origine…





Luogo: Parco Archeologico di Segesta , CALATAFIMI, TRAPANI, SICILIA

