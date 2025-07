Il filo conduttore della rassegna letteraria “Sotto il Nespolo”, promossa e organizzata dall’associazione culturale TerSicula, sarà interamente dedicato alla “sicilianitudine”: scrittori e autori siciliani al centro delle serate di approfondimento, ancora una volta sotto il nespolo, un suggestivo albero che caratterizza la sede dell’associazione a Valverde (CT), situata in via Calì 36.

Quattro le serate dedicate ai libri con un programma ricco che si snoderà a partire da venerdì 11 luglio 2025 e proseguirà per i venerdì successivi fino a venerdì 1° agosto, serata in cui si festeggeranno i dieci anni di attività dell’associazione che si è sempre attivata per promuovere cultura attraverso numerose iniziative per la valorizzazione della Sicilia.

“Celebrare dieci anni è per noi un traguardo che ci riempie, ancor prima che di orgoglio, di dignità -afferma il presidente dell’associazione TerSicula, Rosario Filippo Tomarchio-. Abbiamo sempre collaborato insieme a persone appassionate che hanno contribuito alla possibilità di sviluppare progetti, organizzare iniziative ed eventi culturali e artistici di grande valore. Per questo motivo, in occasione della festa dei dieci anni abbiamo invitato tutti coloro che in questo arco di tempo ci sono stati vicini e hanno sposato la filosofia di TerSicula, tra attori, musicisti, scrittori e cantanti ma anche tanta gente comune che da sempre ci segue e partecipa ai nostri eventi”.





“Per questa nuova edizione -spiega Lucia Tuccitto, curatrice di TerSicula – abbiamo voluto valorizzare gli autori siciliani dando spazio a scrittori e giornalisti che qui operano e che approfondiscono temi legati alla Sicilia”.

Pronta, dunque, la nuova rassegna che partirà l’11 luglio con la presentazione del libro del giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso dal titolo “Le pupiate di Garibaldi. E tante altre storie” (Carthago). Il testo spiega come, nonostante l'evidenza delle pupiate di Garibaldi, sia potuto nascere un catechismo scolastico forgiato sullo storytelling dei giornali savoiardi, analizzando gli innovativi meccanismi di comunicazione allora utilizzati. Nel corso della serata è previsto l’accompagnamento con testi e musica di Officina Teatro Canzone.

Si prosegue il 18 luglio con la presentazione del testo “Che colpa abbiamo noi e altri racconti” (Carthago) del prof. Bruno Cacopardo, Direttore U O C Malattie Infettive ARNAS Garibaldi di Catania. Nel libro, l’autore descrive come in un gioco di specchi ed incastri “cartoline di parole”, immaginate e descritte.

E ancora il 25 luglio sarà la volta di Pasquale Almirante con il libro dal titolo “I racconti della Piazza Grande” (Algra editore), ventotto racconti per rintracciare storie raccolte lungo le strade percorse da vari personaggi, reali o immaginari, che le hanno seminate su terreni ubertosi e poi in germoglio per essere narrate.





Si chiude il 1° agosto con il testo “La prima volta a… Catania. Diario intimo della città etnea” curato da Daniele Di Frangia e Daniele Lo Porto (Edizioni della Sera), un diario intimo in cui la città etnea si racconta tra ricordi ed emozioni, rivelando le “prime volte” di alcuni catanesi doc, per nascita o adozione. La prefazione è di Francesco Foti.

L’inizio degli incontri è fissato per le ore 21,00 puntuali, preceduto dalle 20,00 da un aperitivo di accoglienza. L’ingresso a TerSicula è libero ma è preferibile comunicarlo al seguente indirizzo: segreteria@tersicula.it

Luogo: Associazione TerSicula, Via Calì, 36, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

