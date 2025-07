Palermo. In vista della designazione del nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, la Uil Sicilia e la Uil Trasporti Sicilia, guidate da Luisella Lionti e Katia Di Cristina, ritengono fondamentale garantire continuità istituzionale e una scelta basata su merito e conoscenza del settore. Le organizzazioni sindacali evidenziano come l’attuale fase di sviluppo e rinnovamento, avviata sotto la presidenza di Pasqualino Monti, abbia rappresentato un punto di svolta per il sistema portuale siciliano, portando investimenti significativi, ammodernamento delle infrastrutture e attenzione alla qualità del lavoro. “È necessario – precisano le segretarie – che la prossima figura alla guida dell’Autorità abbia esperienza e una giusta preparazione ma soprattutto la capacità di coniugare sviluppo, legalità e buona occupazione. Serve, inoltre, consolidare i percorsi già avviati attraverso il confronto. Deve essere una governance capace di accompagnare il cambiamento – aggiungono – tutelando i diritti dei lavoratori e valorizzando il territorio”. Infine, il sindacato rivolge un appello alla politica e alle istituzioni affinché la nomina avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione.





