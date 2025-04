Catania Jazz presenta :

29 aprile ore 21 – CATANIA -TEATRO METROPOLITAN

30 aprile ore 21 – PALERMO – TEATRO GOLDEN



Avishai Cohen quintet



Avishai Cohen, bass

Itay Simhovich, piano

Yali Stern, drums

Yuval Drabkin, saxophone

Yonathan Voltzok, trombone





Bassista leggendario, Avishai Cohen è uno dei leader indiscussi del jazz contemporaneo, in grado di influenzare intere generazioni di jazzisti. Il suo nuovo tour approda lo vede accompagnato da uno speciale quintetto con il quale ha pubblicato l’ultimo lavoro discografico Brightlight (ottobre 2024)

. Nato il 20 aprile 1970, Avishai Cohen è un artista il cui percorso verso il riconoscimento internazionale è stato a dir poco straordinario. Un virtuoso contrabbassista, compositore e cantante che lasciando Israele, suo Paese natale, arriva a New York giovanissimo per studiare jazz. Dopo essersi dedicato completamente all’arte dell’improvvisazione, lavorando per le strade della Grande Mela e studiando teoria al college, è arrivato ad esibirsi con uno degli artisti più prestigiosi che si possano immaginare: l’iconico pianista Chick Corea.Avishai però ha continuato a studiare per poter creare negli anni una band di cui essere il leader e poter registrare i suoi album sotto la propria etichetta discografica, costruendo così una fan base fedele già dalla fine degli anni ’90. È stato presto evidente che Cohen cercava di portare il concetto di “villaggio globale” sia nelle canzoni, sia nelle band in cui suonava. Il suo messaggio era chiaro: unità.



. Nel corso del tempo ha fornito diverse opportunità ai giovani artisti emergenti, come ha fatto una volta Corea per lui. La decisione di Cohen di suonare con musicisti che sono poi diventati leader a loro volta ne è la prova



Biglietti su www.diyticket.it e www.ctbox.it

