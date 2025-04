Sabato 26 e domenica 27 aprile il Palaoreto di Palermo (via Santa Maria di Gesù, 11) ospiterà la prima fase del Campionato regionale di ginnastica ritmica, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e bellezza in movimento.

La competizione, organizzata dall’Aikya Training Center di Palermo in collaborazione con il Centro Nazionale Sportivo Libertas Sicilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, vedrà scendere in pedana atlete di tutte le età, dalle categorie Baby fino alle over 20.

Due giornate intense, ricche di emozioni e talento, che prenderanno il via alle ore 9:30 con l’inizio delle prove. In gara anche le categorie Giovanissime, Allieve, Junior e Senior, per un fine settimana all’insegna della passione, della tecnica e dell’eleganza.

Un evento da non perdere, che celebra lo sport come strumento di crescita, disciplina e inclusione.





Luogo: Palaoreto, Via Santa Maria di Gesù, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.