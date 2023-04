Isabella Nardi subentra ad Enzo Massimo Farinella, (anche direttore dell’Unità Operativa Complessa di “Malattie Infettive e Tropicali” ), mentre Baldassare Renda ad Aurelio Puleo, anche direttore dell’Unità Operativa Complessa di M.C.A.U (Pronto Soccorso) del Presidio Ospedaliero “Villa Sofia”, i quali dopo un’intensa e costruttiva carriera presso l’azienda ospedaliera palermitana sono ora cessati dal servizio per collocamento a riposo (pensione).

Baldassare Renda è già titolare dell’incarico di direzione dell’Unità Operativa Complessa “Terapia Intensiva” del presidio ospedaliero “Cervello”; mentre Isabella Nardi di quello di direzione dell’Unità Operativa Complessa “Lungodegenza”.

Renda vanta una cospicua esperienza sul campo: in passato ha lavorato presso il reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS Civico di Palermo e ancora presso la Neuroanestesia e Neurorianimazione di Villa Sofia, dove si è occupato con particolare dedizione al monitoraggio della funzione cerebrale. Riveste altri diversi incarichi all’interno dell’Azienda “Villa Sofia- Cervello”: è responsabile dei Complessi Operatori dell’Ospedale “Cervello” e componente dell’Ufficio per i Provvedimenti Disciplinari. Vanta competenze nel campo della Ventilazione Meccanica in Terapia Intensiva. Nel corso dell’emergenza pandemica da Covid, il gruppo da lui diretto è stato un riferimento per il trattamento dei pazienti critici Covid positivi, per una gestione complessiva di oltre 750 pazienti in Terapia Intensiva.

Isabella Nardi è specialista in Geriatria ed in Medicina Interna. Professore a contratto presso la scuola di specializzazione di Geriatria dell’Università degli Studi di Palermo. Lavora a Villa Sofia dal 1990, prima in geriatria e poi lungodegenza ed ha partecipato a numerosi progetti aziendali come responsabile scientifico”.

Si tratta – commenta Walter Messina commissario Straordinario dell’AOOR Villa “Sofia Cervello” – di due professionisti molto preparati che operano con grande abnegazione e che certamente potranno apportare valore aggiunto alla guida di questo nuovo incarico. Si coglie anche l’occasione per ringraziare i dottori Puleo e Farinella per il lavoro svolto in tutti questi anni”.

