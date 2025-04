E’ in programma venerdì 11 aprile, alle ore 18.00, all’Agriturismo Vultaggio, il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” con il patrocinio del Comune.

Protagonista della serata sarà Monica Gentile, autrice del libro “La stanza di Natalia” (Giunti Editore).

Il romanzo, ambientato negli anni Ottanta, racconta la storia di una bambina di nome Isabella che da Agrigento viene mandata a Torino dai suoi nonni, perché i suoi genitori si stanno separando. A Torino, la aspettano il nonno Pacifico, e la nonna Antonia, una donna generosa e capace di inventare storie per alleviare il peso di un’esistenza faticosa.

Antonia lavora come donna delle pulizie alla casa editrice Einaudi e ogni giorno porta a casa racconti strabilianti su celebri autori come Calvino, Morante e Ginzburg. Questi racconti leniscono le ferite di Isabella che vive ormai lontano da casa da mesi e le donano la spinta per riprendere a vivere serenamente.

Un libro che fa riflettere sul potere salvifico dell’immaginazione e sull’affetto e la complicità che lega la bambina ai suoi nonni, in particolare all’affezione con la nonna Antonia.

Converserà con l’autrice la giornalista Jana Cardinale.

Le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto.

In programma una degustazione di vini dell’azienda agricola “Fondo Antico”.

L’ingresso è libero.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.