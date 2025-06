Prosegue con un appuntamento denso di emozione e intimità la IV Edizione del Festival di musica barocca organizzato dall’Accademia musicale Ars Antiqua con la direzione artistica del maestro Giosuè D’Asta. Dopo il suggestivo concerto inaugurale alla chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella del 30 maggio, il festival arriva ora al quarto appuntamento, tra le intime atmosfere dell’oratorio di San Filippo Neri all’Olivella.

Un festival che, dal 30 maggio al 6 luglio, attraversa luoghi di grande suggestione come la chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella e l’oratorio di San Filippo Neri, fino a culminare con il concerto-evento di chiusura al teatro “Al Massimo” di Palermo.

Domani, sabato 21 giugno alle ore 21, il festival fa tappa all’oratorio di San Filippo Neri, dove le “Intime Risonanze” del Trio Serpotta riempiranno di emozione uno degli spazi più raccolti e poetici della città.

Il concerto: un dialogo tra corde e silenzi

“Intime Risonanze” è molto più di un concerto: è un incontro ravvicinato con la voce più sottile e autentica della musica barocca. In un’atmosfera sospesa, fatta di luce soffusa e suoni puri, lo spettatore è invitato a lasciarsi condurre in un viaggio musicale che alterna equilibrio e contrasto, densità emotiva e leggerezza acustica.

La scelta del programma, che abbraccia sonate e trii per violoncello, chitarra e mandolino, permette di esplorare una tavolozza timbrica unica, dove ogni strumento si fa voce narrante di una storia condivisa.

Il Trio Serpotta: tre musicisti, un’unica sensibilità

Il Trio Serpotta si presenta con un programma raffinato che attraversa oltre due secoli di storia della musica europea, dalla fine del Rinascimento allo splendore dello stile galante. Un itinerario sonoro che intreccia scuole, linguaggi e culture diverse, evocando corti, salotti e chiese d’Europa attraverso una selezione di autori celebri e gemme meno note.

L’apertura è affidata a Cesare Negri, maestro di danza milanese attivo tra XVI e XVII secolo, il cui trattato Le gratie d’amore (1602) rappresenta una delle fonti più preziose per comprendere la danza e la musica coreutica dell’epoca. Le musiche contenute nell’opera, sebbene prive di attribuzione certa, restituiscono l’eleganza e la vivacità della Milano rinascimentale.

Il repertorio: un ponte tra secoli e culture

Il viaggio prosegue con due capisaldi del Barocco: Antonio Vivaldi, con la sua inconfondibile energia veneziana, e Johann Sebastian Bach, architetto del contrappunto e figura centrale della tradizione musicale occidentale. Lo stile galante del XVIII secolo si riflette poi nelle invenzioni raffinate di Giovanni Battista Gervasio, mandolinista napoletano attivo anche a Londra, e nelle rare pagine di Antonio Ximénez Brufal, tra i protagonisti del classicismo spagnolo. A concludere il programma, la grazia e la profondità di Wolfgang Amadeus Mozart, capace come nessun altro di fondere chiarezza formale e intensità espressiva.

Un concerto che unisce rigore storico e piacere dell’ascolto, in un dialogo continuo tra ricerca e bellezza.

Un luogo carico di spiritualità e bellezza

L’oratorio di San Filippo Neri, con la sua architettura raccolta e la sua carica spirituale, è il luogo ideale per un concerto come questo. Ogni nota si riflette sulle superfici scolpite, ogni pausa respira insieme allo spazio, generando un’esperienza immersiva in cui musica e luogo si fondono in un’unica suggestione.

Il festival continua

Il festival di musica barocca proseguirà fino al 6 luglio, giorno in cui si terrà il grande concerto finale al teatro “Al Massimo” con la partecipazione straordinaria di Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala, accompagnata dall’Orchestra Toscanini.

INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Biglietti singoli: 10 euro per i primi concerti, 15 euro per il concerto finale del 6 luglio.

Acquisto biglietti: online su Oooh Events o sul posto la sera stessa del concerto (fino a esaurimento posti):

Link biglietti: https://oooh.events/evento/festival-di-musica-barocca-2025-21giugno-biglietti/

Concerto finale 6 luglio: biglietti disponibili su Tickettando o alla biglietteria del Teatro Al Massimo (Piazza Giuseppe Verdi 9, aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 e nel giorno dell’evento fino all’inizio dello spettacolo).

Link biglietti: https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/film/43586





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.