Entrare in un carcere significa guardare da vicino una realtà complessa, fatta di persone, storie e possibilità di cambiamento. Per questo l’On. Fabrizio Benzoni di Azione, venerdì 16 gennaio, alle ore 15:30, visiterà il carcere “Bicocca”, accompagnato dal segretario provinciale Pippo Ferrante, dal coordinatore di Catania Marco Magnano San Lio, dalla referente dipartimento Giustizia Azione Sicilia Diana Zingales e dal dirigente regionale Vincenzo Florio.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dall’On. Benzoni, nasce dalla volontà di ascoltare, comprendere e approfondire le criticità e le prospettive del sistema penitenziario italiano, con un’attenzione particolare alla realtà locale e ai progetti di reinserimento lavorativo attivi nel carcere di Catania.

Perché il lavoro, dentro e fuori dal carcere, non è solo uno strumento di rieducazione: è una seconda possibilità, un ponte tra il passato e il futuro, un investimento concreto in sicurezza, dignità e coesione sociale per l’intera città e per il territorio. Capire, affrontare e costruire alternative è il primo passo per non lasciare nessuno indietro.





