Consegnato ufficialmente al Comune di Bolognetta un bene confiscato alla mafia che ospiterà alcuni uffici comunali. Si tratta di un immobile in via Raffaello, nel centro del paese, costituito da un magazzino a piano terra e da un’abitazione al primo piano, con annesso giardino con agrumi. I beni erano stati confiscati in modo irrevocabile con un provvedimento a maggio del 2022 dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). Il valore complessivo ammonta a poco più di 265 mila euro.





Dopo aver presentato una manifestazione di interesse per l’acquisizione del bene, lo scorso 30 dicembre è arrivato il decreto firmato dal direttore dell’ANBSC, il prefetto Maria Rosaria Laganà, che ha disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Bolognetta. L’immobile ha una superficie coperta di circa 180 metri quadrati.

Così come previsto dalla normativa vigente, l’immobile sarà utilizzato per finalità sociali o istituzionali. In particolare, vi saranno trasferiti gli uffici comunali – anagrafe, servizi sociali e polizia municipale quale presidio di legalità – che in questo momento sono ospitati a Palazzo Monachelli, un altro bene confiscato alla mafia e convertito, a dicembre del 2024, in Museo del Gusto, oltre che in centro di formazione per giovani a rischio devianza. Quest’ultimo palazzo sarà anche sede della biblioteca comunale, dopo il passaggio degli uffici nella struttura di via Raffaello.





Sempre a Bolognetta, un terzo bene sottratto alla criminalità organizzata è quasi pronto per essere restituito alla collettività. In località Bosco Mirtilli vedrà presto la luce un centro di ippoterapia, con annessa “casa rifugio” per donne vittime di violenza.

“Siamo molto felici di avere a disposizione un altro bene confiscato e soprattutto di potergli regalare una ‘seconda vita’ nel nome della legalità – afferma il sindaco Mary Anne Elizabeth Smith -. Spostando gli uffici nel nuovo immobile, abbiamo inoltre la possibilità di avere la biblioteca dentro Palazzo Monachelli, nella nostra ‘agorà’, proprio nel cuore del paese. Un ringraziamento particolare al prefetto di Palermo, Massimo Mariani, per la preziosa collaborazione e la costante vicinanza a Bolognetta”.

