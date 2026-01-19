Un viaggio intimo e malinconico tra ricordi sfocati e sensazioni rimaste appese

Videoclip: https://youtu.be/TTSi3JahfJY

“Calciatori Panini” è il nuovo singolo di Carlos Lapin feat. DECI, scritto insieme al producer KaleidoCloud, LAMO e Stefano Paviani.

Il brano racconta un amore adolescenziale che non ha mai avuto il tempo di diventare qualcosa di più: una promessa sfiorata, rimasta incompiuta come un album di figurine a cui manca sempre quella decisiva. Un racconto intimo e malinconico, sospeso tra ricordi sfocati e sensazioni irrisolte.

Nel nuovo singolo del cantautore siciliano Carlos Lapin, in collaborazione con DECI, le Calciatori Panini diventano una metafora potente e universale: da giovani siamo tutti simili, come i volti stampati sulle figurine, ma basta un’assenza per incrinare l’illusione di completezza. È proprio in quella mancanza che prende forma la nostalgia.





La produzione firmata KaleidoCloud avvolge il brano in un’atmosfera indie-pop chill, guidata da un piano elettrico dalle sfumature jazzate che accompagna l’ascoltatore fino a una coda finale intensa e quasi onirica, esplosiva di synth.

Il testo è delicato e sincero: la poetica vulnerabile di Carlos Lapin si intreccia con la voce di DECI, che entra come una risposta attesa da tempo, completando e arricchendo la narrazione emotiva del brano.

“Calciatori Panini” è una ferita lieve, una nostalgia dolceamara: una canzone da ascoltare a occhi chiusi e con il cuore aperto.

La copertina del singolo è realizzata dall’artista Cristiano Rizzo, mentre il videoclip è stato girato a Napoli da Riccardo Sanmartini, styling a cura di Federico Ricotti.





Biografie

Carlos Lapin, pseudonimo di Calogero Cacciatore, classe 1994, è un pianista, autore, compositore e cantante di origine siciliana trapiantato a Milano. Già conosciuto da oltre dieci anni nel panorama musicale come parte del duo VHSUPERNOVA, Lapin plasma uno spazio liminale dalle nuance malinconiche espresse nei testi e negli arrangiamenti curati insieme a KaleidoCloud (Matteo Urani). Il mondo di Carlos, dove pizza, mare e Lana Del Rey regnano sovrani, vibra su melodie ariose e chitarre riverberate, senza dimenticare synth e drum hip-hop attraverso una ricercata e vivida retromania. I primi due EP di Carlos Lapin, Ferite Superficiali (I) e Ferite Superficiali (II), presentano una storyline unitaria che si addentra nel cuore dell’artista e mette a nudo le sue paure più nascoste.





“Calciatori Panini” in collaborazione con DECI, segue il singolo “Due mesi” e anticipa l’uscita del nuovo progetto “Con amore o niente” che vedrà la luce nel corso del 2026 e si caratterizzerà per un sound più elettronico.

DECI è un cantautore italiano, classe 1991 (nato a Caltanissetta). Comincia il suo percorso musicale a quasi trent’anni iniziando a studiare canto presso l’accademia musicale MMI di Mantova. Inizia il suo progetto musicale verso una direzione “pop”, ma con una variante particolarmente cupa ed una tendenza alla musica elettronica. “Grinta” e “La Guerra dei Sogni” sono i primi singoli usciti. Il 25 Luglio 2024 esce “Lamette”, il primo singolo del nuovo progetto che sposta il focus ad una dimensione più di cantautorato, mantenendo però la componente elettronica; il brano è scritto con Alessio Bernabei e Stefano Paviani, e prodotto da Mario Meli e Laguna, sotto l’etichetta Beat Factory di Filadelfo Castro e distribuito da Believe Music Italia. Seguono poi i singoli “Astrale”, “1000 MODI”, “DARK ROOM”, “a cosa servono i grattacieli” e “Cascate”. Il 4 Aprile 2025 esce l’album di debutto “METROPOLI” con il singolo di apertura “Americana”.

Luogo: CALTANISSETTA, SICILIA

