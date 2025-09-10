I Consiglieri del Movimento per l’Autonomia del I Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, Giuseppe Buglio ed Enza Falsaperla, esprimono il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale per l’intervento di bonifica effettuato in via Greco, nei pressi dell’Istituto scolastico “Rita Atria”.

L’area, da tempo soggetta all’abbandono indiscriminato di rifiuti, rappresentava una criticità rilevante sia sotto il profilo igienico-sanitario, sia in termini di decoro urbano, soprattutto considerando la vicinanza a un plesso scolastico frequentato quotidianamente da bambini e famiglie.





«Si tratta – dichiarano i Consiglieri Mpa – di un intervento frutto della collaborazione concreta tra istituzioni, che dimostra come la sinergia tra diversi livelli amministrativi possa portare a risultati tangibili e immediati per la cittadinanza».

«Auspichiamo – concludono Arcidiacono, Buglio e Falsaperla – che nel più breve tempo possibile possano essere individuate soluzioni definitive a questa problematica, che da anni penalizza l’area e i suoi residenti».

