Un omaggio alla Santuzza al Cineteatro Colosseum di Palermo. Sabato 13 settembre, alle ore 21.00, arriva, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia), vuvuvu.santuzza@paradiso.it, scritto e diretto da Agostina Somma. Uno spettacolo in onore della nostra cara Santuzza che, grazie alle musiche di Alberto Melodia, saprà rendere omaggio in modo ironico e divertente a Santa Rosalia e alla città di Palermo stessa.

In scena, insieme ad Agostina Somma, Annalisa Cutrona, Claudio Petrì, Tiziana Garufo, Francesco Italia e Maurizio Ringo per una serata di spensieratezza e tante risate in compagnia. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro. per info e prenotazioni, basta contattare il numero 3926393204.

