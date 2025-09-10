Quattro giorni tra gusto, cultura e tradizione per celebrare il Pistacchio di Raffadali D.O.P. Dal 18 al 21 settembre 2025 torna il Fastuca Fest, la grande festa che ogni anno richiama migliaia di visitatori nel cuore dell’Agrigentino. Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione si prepara a vivere un anno speciale: quello di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e della Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, un doppio riconoscimento che rende ancora più significativo l’evento.



La manifestazione è organizzata dall’associazione Fastuca e dal Consorzio di Tutela del Pistacchio di Raffadali D.O.P. che conta oggi 19 aziende certificate (16 agricole e 3 confezionatrici) e continua a crescere, rafforzando la sua identità come punto di riferimento per la produzione di qualità.





Showcooking, degustazioni, laboratori e incontri faranno da cornice a quattro giorni di festa in cui il pistacchio sarà il vero protagonista. Non mancheranno inoltre eventi culturali, musica dal vivo, spettacoli e attività per famiglie, trasformando la città in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

“Quest’anno la festa assume un valore particolare: si inserisce infatti nelle celebrazioni di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e della Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025. Un’occasione unica per esaltare il legame tra eccellenze agroalimentari, patrimonio storico-artistico e identità siciliana – afferma il direttore del Consorzio Salvatore Gazziano -. Nel contesto di questa edizione speciale, la manifestazione non si pone solo l’obiettivo di per valorizzare la produzione di pistacchio e la gastronomia che ne deriva, ma l’aspetto culturale che vi ruota intorno, attraverso il confronto con altre regioni e con altri consorzi. La salute sarà poi un tema determinante di questa edizione: non solo perché passa attraverso l’alimentazione, ma anche perché, grazie alla collaborazione con l’Asp di Agrigento, sarà attivo uno spazio dedicato a screening sanitari gratuiti. Un modo concreto per sottolineare che salute e prevenzione devono diventare uno stile di vita imprescindibile”. Oltre all’aspetto culturale e sociale, l’attenzione resta alta sulla produzione.

“La produzione e il valore del Pistacchio di Raffadali crescono di anno in anno. Proprio in questo periodo siamo nella fase di raccolta, un momento fondamentale per il nostro comparto. Il Consorzio è in continua crescita, con l’adesione di nuovi soci, e tra l’ingresso di nuovi consorziati e una maggiore attenzione alla tracciabilità del prodotto ci proiettiamo verso un contesto di visibilità sempre più ampio, che ci rende ancora più ambiziosi,” sottolinea Calogero Frenda, presidente del Consorzio di Tutela. Il Fastuca Fest si conferma così non solo una festa, ma un evento di promozione territoriale e culturale, capace di attrarre visitatori dall’Italia e dall’estero e consolidare l’immagine di Raffadali come capitale del pistacchio di qualità.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Raffadali e finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura. Il programma dell’evento è in corso di definizione e sarà presto pubblicato sul sito della manifestazione www.fastucafest.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.