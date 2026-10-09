“Una buona notizia per i lavoratori dell’Igiene ambientale a Bronte, ma anche per i cittadini e la loro qualità della vita. UilT-Uil ha firmato un accordo con Eco. Car, impresa appaltatrice del servizio comunale di Nettezza urbana, che consente l’immediato ampliamento permanente del contratto da 32 a 36 ore per venticinque dipendenti part-time e, dal primo novembre, l’assunzione diretta di altri sei operai da tempo in forza all’azienda ma sinora ingaggiati tramite agenzia di somministrazione”.





L’intesa è stata sottoscritta per UilT dal segretario generale di Catania, Salvatore Bonaventura, e dal rappresentante sindacale-Rsu Andrea Schilirò. “Siamo soddisfatti – commenta Enza Meli, segretaria generale della Uil etnea, insieme con Salvo Bonaventura – per un risultato che nasce dal confronto serrato avviato da tempo con i vertici della Eco. Car e che consentirà il miglioramento di un servizio essenziale per la collettività. Con altrettanto impegno e senso di responsabilità, proseguiremo adesso il dialogo con l’impresa per ottenere in tempi rapidi stesso ampliamento definitivo in favore di altri sei part-time”.





Gli esponenti del “Sindacato delle Persone” aggiungono: “Crediamo che sia estremamente importante ovunque, a fronte di un costo della Tassa rifiuti sempre più gravoso per i redditi familiari, garantire al meglio le prestazioni di Igiene ambientale con organici adeguati e personale motivato. La loro efficienza, peraltro, rappresenta motivo di incoraggiamento per i cittadini a collaborare attivamente nella raccolta differenziata e nella salvaguardia del decoro locale. Anche così si costruisce un futuro sostenibile”.

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