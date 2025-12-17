Una delegazione di Ance Palermo Giovani si è recata al canile municipale di Palermo in via Tirassegno per consegnare dei farmaci veterinari come dono natalizio alle volontarie dell’Associazione Balzoo, gestita da Francesca Leonforte e Angela Verace. Presenti l’assessore al Benessere e alla Salute Animale, Fabrizio Ferrandelli, il presidente di Ance Giovani, Aldo Nasello, la componente del consiglio direttivo, Gaia Artioli.

Il presidente e il direttivo di Ance

“Abbiamo scelto di donare dei farmaci all’associazione che collabora col canile di Palermo – spiega Aldo Nasello presidente di Ance Giovani Palermo – per fare una beneficenza concreta per il benessere di questi animali che non hanno una casa ma ricevono le attente cure delle volontarie”. “Il cibo – aggiunge Gaia Artioli, componente del Consiglio direttivo di Ance Giovani Palermo -, soprattutto nei periodi di festa, arriva grazie alla generosità di tanti. I farmaci, invece, tendono a mancare: eppure sono fondamentali, perché garantiscono cure, sollievo e, in molti casi, rappresentano una vera possibilità di vita”.

Il commento dell’assessore Fabrizio Ferrandelli

“È bello che i giovani costruttori si mobilitino verso i cuccioli di questa città, perché si stanno rivolgendo ai più fragili, ai cani che sono senza una casa e senza affettività e lo fanno attraverso le associazioni che ci aiutano nella loro cura e tutela” ha affermato l’assessore Fabrizio Ferrandelli che si occupa del Benessere e della Salute animale per il Comune di Palermo.

La volontaria di Balzoo Palermo, Francesca Leonforte

“Ringraziamo di cuore l’associazione Ance Giovani Palermo per questa generosa offerta che aiuterà tanti cagnolini – afferma Francesca Leonforte dell’Associazione Balzoo, sezione Palermo -. Noi svolgiamo volontariato a titolo gratuito presso il presidio sanitario di piazza Tiro a segno, che ospita circa 100 cani e, altri 230, presso la struttura distaccata dell’ex mattatoio. Soltanto lo scorso anno siamo riusciti a trovare casa a quasi 500 cani. Purtroppo però ne vengono abbandonati continuamente. I farmaci ci servono per i cani che abbiamo in stallo fuori dal canile in attesa di adozione. Alcuni soffrono di Leishmania e per altri servono integratori del fegato, renali e lo Stomorgyl e il Panacur, in particolare, per i cuccioli. Chi ci volesse aiutare può farlo contattandoci attraverso la nostra pagina Facebook Balzoo Palermo”.

www.facebook.com/BalzooPalermo





