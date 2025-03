La 22° Giornata del Campionato regionale di Serie C1 nel GIRONE A sorride all’ Athletic Club Palermo, che rimane al comando della Classifica, vittorioso 6-4 in trasferta al Palasampognaro in un match tutt altro che facile al cospetto di un avversario quale il Ficarazzi C5 mai domo che ha giocato una gran gara e diciamo subito che gli azzurri di capitan Francesco La Targia non meritano l’attuale ultima posizione di Classifica.

Il roster nerorosa di coach Alfonso Miosi soffre nella prima frazione di giuoco le dimensioni ridotte del campo facendo fatica a trovarne le misure contro la buona disposizione dei ragazzi di mister Antonino Magro, va in vantaggio quasi al 5° minuto con la rete di Umberto Vallecchia per poi subire il ritorno della squadra di casa che ribalta il match grazie alla doppietta di Francesco Scalavino uno dei migliori in campo per la compagine ficarazzese insieme all’ esperto capitan Francesco La Targia.





Ci vuole tutta l’ esperienza della compagine palermitana e le preziose parate del bravo Anthony D Alba per venire a capo della rischiosa situazione di svantaggio grazie ai gol di Vincenzo Restivo al 16° e all’ eurogol di Giacomo Orlando a soli trenta secondi dall’intervallo con un bolide da sinistra sul palo ad incrociare che va a finire all’ incrocio dei pali, 3-2 per l’ Athletic Club Palermo per una miriade di emozioni.

Nella ripresa, i picciotti di coach Miosi giocano in maniera piu’ determinata, con un ottimo possesso palla grazie al grande lavoro del reparto difensivo con Salvo Pitarresi e Vincenzo Restivo sugli scudi e riuscendo ad allungare nella prima meta’ di tempo grazie alla doppietta di un Nilmar devastante(MVP gara) e alla rete di Giovanni Tuzzolino che finalizza una gran giocata di Giacomo Orlando sulla sinistra, bene oggi la prestazione del pivot ex Villaurea- Monreale, grande e prezioso il suo lavoro.





Sul parziale di 6-2 per gli atletisti, esce fuori la formazione di casa che riesce ad accorciare le distanze con la doppietta di Francesco La Targia portando il finale sul 6-4 per l’ Athletic Club Palermo che puo’ cosi’ festeggiare una altra vittoria importante in vista del big match contro il Palermo C5 nel prossimo turno.

Area Comunicazione Athletic Club Palermo

