Furto consumato nei pressi dell’istituto alberghiero Paolo Borsellino piazza Giovanni Bellissima. I ladri hanno aperto i tombini nel parcheggio e in tre cabine di derivazione portando via i cavi di rame.

L’istituto è rimasto senza energia e le lezioni sono sospese. Indagano i carabinieri.

“Ho convocato il consiglio di istituto per stabilire il da farsi – dice il dirigente scolastico Domenico Di Rosa – Ho anche avvertito la città metropolitana per segnalare il problema e chiedere un intervento per riprendere le lezioni”.