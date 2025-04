Una chiacchierata insieme a Giovanni Tuzzolino, il forte laterale nerorosa uno dei protagonisti della promozione in Serie B dell’ Athletic Club Palermo nel campionato regionale di Serie C1, determinante con le sue 31 realizzazioni e con prestazioni di grande qualita’, calcettista dal grande carattere e personalità dentro e fuori il parquet, punto di riferimento del roster di coach Alfonso Miosi.





1) Ciao Giovanni, la tua analisi sulla vittoria del campionato di serie C e la conseguente promozione in B, quali sono le tue sensazioni in merito?

G. Tuzzolino: A inizio anno il nostro obiettivo principale era appunto la promozione in B, poiché la società aveva effettuato acquisti importanti insieme ad altrettante riconferme. È stato un campionato difficile per i tanti infortuni che abbiamo avuto, però siamo stati veramente bravi a restare in scia del Palermo C5, fino al sorpasso decisivo. La promozione in B la possiamo definire il coronamento dei tanti sacrifici fatti da tutta la squadra e quindi ritengo sia assolutamente meritata.













2) Giovanni traccia un bilancio di questa stagione sportiva sul tuo rendimento personale in termini di prestazioni in campo e di realizzazioni?

G. Tuzzolino: Per quanto riguarda le mie prestazioni in campo durante l’anno sono state abbastanza positive, non era semplice poiché dovevo riconfermare le prestazioni della stagione precedente, a confermare ciò prendiamo in considerazione i 33 goal fatti in questa stagione tra Campionato e Coppa Italia.













3) Quali sono i tuoi progetti sportivi per la prossima stagione?

G. Tuzzolino: Che dirti Andrea, intanto mi godo il dovuto relax festeggiando la meritata promozione al Campionato Nazionale di Serie B, per la prossima stagione valuterò tutti i progetti futuri, quindi al momento non so ancora cosa mi riserva il futuro.













Intervista realizzata da Andrea Dieli

Area Comunicazione Athletic Club Palermo Calcio a 5





