ASD Futsal Emiri al lavoro per preparare bene la prossima stagione sportiva, gia’ molto attivo sul mercato il sodalizio del Presidente Roberto Rampolla che insieme al Direttore Generale Lorenzo Terzo, al Direttore Sportivo Francesco Sciortino e alla Dirigenza ha gia’ piazzato importanti operazioni in entrata e riconferme preziosissime per puntare a disputare un Campionato di Serie C2 di grande qualità e che si prospetta alquanto interessante.

Capitolo Allenatore: Importante l’ arrivo di Massimiliano Speciale quarantacinquenne tecnico palermitano dalla grande personalita’ e carisma che crede molto nel settore giovanile, importante valore all’ interno di una societa’ sportiva; mr. Speciale ha lanciato in questi anni tante giovanissime promesse nel futsal nazionale Under 19 solo per citarne alcuni, Paolo Scalavino e Thomas La Barbera calcettisti che hanno vestito la maglia della Nazionale azzurra, Giacomo e Tony Orlando, Gabriele Azzarello e Antonino Scavo.





Coach Speciale nella panchina del roster salesiano ha ottenuto negli ultimi 4 anni, due vittorie dello Scudetto con la Pgs Villaurea C5 Under 19 nel 2022 a Prato e con la Pgs Villaurea-Monreale C5 nel 2024 a Palermo, carattere, determinazione e mentalita’ vincente sono le sue caratteristiche, la sua ricetta lavorare tantissimo in campo con grande costanza e sacrificio.

Capitolo Giocatori: nel roster verdeblu in entrata si registrano gli innesti importanti del forte Pippo Caliva’, del portierone Gabriele Catalano, di Giovanni Filpo classe 1991 forte centrale mancino, dell’ estroso Andrea Minnone, di George Vallecchia (il suo un gradito ritorno), del forte pivot Davide Ingrassia e ad oggi del forte calciatore Salvo Catanzaro il suo un ritorno al futsal, la ciliegina sulla torta per la squadra degli Emiri.





Riconferme preziose nello scacchiere di mister Speciale sono quelle di Rino Parisi il capitano e icona della squadra, uomo spogliatoio, di Umberto Pera altro simbolo e “architetto” della squadra, di Manuel Sciacca 11 reti per lui nello scorso Campionato, dei laterali Danilo Ciaramitaro e Andrea Sarci’, del pivot/laterale Mattia Pecoraro un ariete che ha gia’ realizzato 100 gol con la maglia del Futsal Emiri, del bomber Salvo Guglielmini 44 reti per lui nella scorsa stagione, del portiere Gaetano Arcilesi e dell’ esperto Sergio Naccari forte calcettista che nello scorso Campionato ha collezionato ben 8 realizzazioni.

Per la formazione Under 21 che parteciperà al Campionato Provinciale di Serie D, importante arrivo di Gabriele Comito (il suo un ritorno), e le riconferme del pivot Andrea Gioeli e del motorino perpetuo Christian Lo Sciuto.

Area Comunicazione e Ufficio Stampa ASD Futsal Emiri

