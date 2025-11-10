COMUNICATO STAMPA N. 9 DEL 09/11/2025

Calcio a 5 Serie D Palermo: Mediatrice C5 buon pareggio 4-4 in trasferta nel big match di Marineo, doppia rimonta nel finale con Salamone e Maiorana.

In un match dalle mille emozioni nella trasferta contro la capolista S. Maria della Dayna, Loreto apre le marcature per il vantaggio ospite, Fiduccia ristabilisce la parita’ sempre nella prima frazione. Nella ripresa inizio da incubo per i ragazzi di Zampardi e con i padroni di casa avanti 3-1 con Li Castri-Fiduccia, Ale Zampardi accorcia, ancora Li Castri allunga sul 4-2 a nove dal termine. Sembra finita ma il carattere e la personalità dei picciotti di Villatasca hanno la meglio, a tre dalla fine Salamone accorcia e a tempo scaduto bomber Maiorana la pareggia.

La Cronaca:

Pareggio per la Mediatrice C5 che esce imbattuta dalla difficile trasferta dell’ Onofrio Bianchi” di Marineo contro una solida S. Maria della Dayna , 4-4 il finale al termine di un match dalle mille emozioni che ha divertito il numeroso pubblico presente.

Una trasferta difficile quella che ieri ha visto la Mediatrice C5 opporsi alla capolista S. Maria della Dayna del Presidente Alfredo Bianchi in quel di Marineo, una gara che i picciotti di coach Massimo Zampardi hanno interpretato in maniera impeccabile sin dalla prima frazione di giuoco esprimendo un buon futsal con un ottimo possesso palla e con buone trame di giuoco.

La compagine bianco-azzurra tanto cara al Presidente Nino Tuzzolino ieri pomeriggio ha trovato sulla sua strada lo strepitoso portiere marinese Marco Barbera classe 1991 che ha sciorinato una prestazione al di sopra delle righe e che ha salvato il risultato per la sua squadra già nella prima frazione di giuoco con almeno sei interventi decisivi.

Primo tempo contraddistinto dal vantaggio ospite firmato dal bel diagonale di David Loreto al minuto tredici che finalizza una bella azione di Giuseppe Romano (deve uscire subito dopo per un guaio muscolare) e dal pareggio tre minuti dopo di Matteo Fiduccia su un calcio di punizione dal limite che sorprende Samuele Quattrocchi sul primo palo indovinando l’angolo giusto.

Nella ripresa inizio shock per la Mediatrice C5 che subisce il doppio vantaggio della formazione di coach Gianni Tuzzolino (ieri ha sostituito in panchina lo squalificato Daniele Li Castri), dapprima al terzo minuto con una altra punizione realizzata da Carmelo Li Castri che con un pallonetto sorprende ancora il portiere Quattrocchi e al sesto con Matteo Fiduccia che dalla distanza trova l’ angolo alla sinistra di Quattrocchi con un diagonale chirurgico.

Da annotare l’ uscita dal campo per David Loreto (problema alla caviglia) e per Ciro Puccio (affaticamento) che non riescono a continuare la gara.

I ragazzi di coach Zampardi tentano di reagire al doppio svantaggio, ci provano cercando di avanzare il baricentro ma trovano l’ attenta retroguardia di casa e il portiere Barbera in giornata di grazia, il solito Alessandro Zampardi “metronomo” della squadra palermitana accorcia le distanze al minuto tredici su una rasoiata rasoterra su calcio di punizione che batte l’ incolpevole Barbera.

Il match si fa interessante ma e’ ancora la forte formazione di casa che sfrutta bene l’ arma del contropiede e a nove dal termine sembra chiudere la contesa grazie al contropiede micidiale di Carmelo Li Castri che sfugge alla retroguardia ospite, si libera bene e in uscita batte Quattrocchi, parziale di 4-2 e sembra veramente finita.

Il finale e’ veramente pirotecnico. La Mediatrice C5 prova nuovamente a scuotersi riaprendo la gara a tre dal termine, gettando in campo il cuore oltre l’ ostacolo, grazie al gol di Samuele Salamone, il tracciante dalla distanza del laterale palermitano batte Barbera e con la squadra di casa costretta al cambio di capitan Pasquale Costanza per infortunio, mentre allo scadere arriva il pareggio ospite con il bomber Sergio Maiorana che ricevuta palla da destra da capitan Alessandro Zampardi, da posizione centrale dalla distanza fa partire un diagonale terrificante che batte Barbera per la rete del 4-4. Nei due minuti di recupero ancora emozioni per la Mediatrice C5 che sfiora il vantaggio con Manuel Gioè, il calcettista palermitano riceve un filtrante al bacio da Ale Zampardi e sottoporta calcia da distanza ravvicinata su un ottimo Barbera in uscita e infine una possibile ripartenza 2 vs 0 viene fermata dal triplice fischio finale di un match incredibile.

Si ringrazia di cuore per la gentile ospitalità e per la bella giornata di sport vissuta insieme la società sportiva S. Maria della Dayna.

Il Tabellino della gara:

Centro Sportivo “Onofrio Bianchi” di Marineo

S. Maria della Dayna – MEDIATRICE C5 = 4-4 (pt 1-1)

Le Formazioni in campo:

S. Maria della Dayna: M. Barbera, M. Fiduccia, P. Costanza, A. Amarasco, D. Barbaria, C. Pulizzotto, C. Puccio, C. Li Castri, F. Ranieri, G. Barbaria. ALL. DANIELE LI CASTRI

MEDIATRICE C5: S. Quattrocchi, G. Romano, P. Ventimiglia, A. Zampardi, S. Maiorana, C. Alescio, C. Sireci, M. Gioe’, S. Salamone, D. Loreto, G. Raia. ALL. MASSIMO ZAMPARDI

Arbitro: Alessio Nicolò Prestileo di Palermo

Reti: 13 pt D. Loreto(M), 16 pt M. Fiduccia(S); 3st C. Li Castri(S), 6st M. Fiduccia(S), 13 st A. Zampardi(M), 21st C. Li Castri(S), 27 st S. Salamone(M), 30 st S. Maiorana(M).

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

#futsal #seried #asdmediatricec5 #comunicati #rassegnastampa





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.