Il Centro Federativo Cristiano Democratico ha celebrato il suo secondo congresso elettivo l’8 novembre 2025, tracciando la rotta politica del movimento e rinnovando i suoi organi statutari.

A guidare i lavori è stata Tiziana Lo Cacciato, che ha aperto l’assemblea con un appello forte e chiaro: “La Sicilia ha bisogno di una nuova alleanza popolare, fondata sui valori cristiani, democratici e sulla partecipazione civica.”

Durante il suo intervento, Lo Cacciato ha indicato tre priorità:

– Rafforzare la rappresentanza democratica.

– Combattere astensionismo e disillusione.

– Promuovere una politica del dialogo e dell’inclusione.

Ha inoltre denunciato le derive autoritarie e populiste che minacciano la democrazia in Europa, ribadendo l’impegno del movimento a difendere i valori fondanti della convivenza civile.

Il congresso ha eletto come Segretario una figura di comprovata esperienza istituzionale, segno della volontà di coniugare idealità e pragmatismo.

Il movimento lancia ora un appello a tutte le realtà civiche, associative e politiche: costruire insieme un laboratorio di idee che parta dalla Sicilia, attraversi l’Italia e guardi all’Europa.

Per una Sicilia protagonista. Per un’Italia più coesa. Per un’Europa più democratica.

Comunicato stampa redatto dall’organismo delegato del movimento Centro Federativo Cristiano Democratico.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.