L’On. Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’Udc, interviene sull’acceso confronto tra Lega e Forza Italia in corso nella provincia di Caltanissetta, conseguente alle scelte ed ai risultati delle ultime elezioni provinciali.

Leggo toni aspri e che poco sembrano aver a che fare con logiche politiche – trasmette l’On. Terrana – ma che appaiono più come ripicche o rivendicazioni personali. Mi sembra giusto sottolineare che nel caso di Niscemi, la revoca dell’assessore Aldo Allia rappresenta un evidente errore da parte del Sindaco Conti: Allia non ha agito in maniera autonoma né a titolo personale, ma nella sua qualità di coordinatore provinciale dell’UDC, interpretando e sostenendo una scelta politica chiara e condivisa dal suo partito.

È opportuno infatti ricordare all’onorevole Mancuso – continua l’On. Terrana – che quell’accordo politico era stato condiviso anche con lui, e che la decisione di appoggiare il candidato di Forza Italia, Walter Tesauro, non è stata frutto di iniziative individuali, bensì il risultato di un percorso politico unitario e condiviso.

Quello che ne è derivato dopo – conclude il Coordinatore Udc – è fuori, invece, da ogni logica politica. La dialettica tra partiti all’interno del centrodestra deve sempre fondarsi sul rispetto reciproco e sulla dignità istituzionale. Ritengo dunque che il sindaco Conti abbia commesso un errore ad estromettere l’UDC dalla giunta comunale di Niscemi, un partito che ha contribuito in modo determinante, con il suo 9% di consenso, alla sua elezione. Un alleato che ha garantito tale sostegno non può essere trattato come marginale né sacrificato a logiche di opportunismo: rimuovere un assessore come fosse una pedina, a proprio piacimento, e che per altro risulta anche rappresentato all’interno del Consiglio Comunale di Niscemi, significa svilire il senso stesso delle alleanze e tradire il mandato dei cittadini, che hanno votato per un progetto politico di coalizione, e non per giochi di potere individuali”.

