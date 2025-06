Grande partecipazione a Caltavuturo all’Open day della prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb. Sono state complessivamente 379 le prestazioni gratuite erogate alla popolazione, confermando il forte interesse dei cittadini verso i temi della prevenzione e della salute. In particolare, sono stati registrati: 93 controlli di prevenzione cardiovascolare, 53 esami di screening diabetologico, 51 test audiometrici, 29 prenotazioni per mammografie, 25 tra Pap test e HPV test, 24 Sof Test per la prevenzione del tumore del colon retto,

14 screening visivi e 14 logopedici in età pediatrica, 37 prelievi per infezioni sessualmente trasmesse (IST), 8 colloqui di counseling psicologico, 5 vaccinazioni e 4 microchip applicati dai veterinari impegnati nei programmi di prevenzione del randagismo.





Molto frequentato anche lo sportello amministrativo, con 22 accessi per pratiche legate a esenzioni ticket, scelta del medico e altri servizi.

“L’adesione dei cittadini conferma quanto sia fondamentale portare la sanità nei territori, avvicinandola alle persone e facilitando l’accesso ai percorsi di prevenzione – ha sottolineato il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – questi numeri non sono solo statistiche, ma rappresentano atti concreti di tutela della salute individuale e collettiva”.

Il tour della prevenzione dell’Asp di Palermo prosegue senza sosta: sabato 7 giugno l’Open Day farà tappa a Borgetto, dove dalle 9 alle 14 in piazza Vittorio Emanuele sarà possibile effettuare screening gratuiti, vaccinazioni, consulenze specialistiche e accedere a servizi informativi e amministrativi.

Tutte le prestazioni sono con accesso diretto. Per ulteriori informazioni, si invitano gli utenti ad inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: openday@asppalermo.org

