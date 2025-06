Si inaugura venerdì 6 giugno alle ore 18:00, nella suggestiva cornice di Palazzo Chiaramonte Steri, la mostra fotografica “Del leggere e dello scrivere” di Melo Minnella, uno dei maestri indiscussi della fotografia italiana. L’esposizione, promossa in collaborazione con la casa editrice Novecento, è un viaggio universale nel gesto intimo e profondo della lettura e della scrittura.

La mostra raccoglie una ricca selezione di fotografie scattate in ogni parte del mondo: bambini che leggono nei cortili africani, anziani che scrivono su fogli spiegazzati in Asia, studenti, monaci, lettori solitari su panchine affollate o tra le rovine del tempo. Attraverso l’obiettivo di Minnella, il leggere e lo scrivere diventano linguaggi globali, comuni a tutte le culture, capaci di unire luoghi lontani e tempi diversi.





Ogni scatto è un racconto visivo, silenzioso ma eloquente, in cui l’atto del leggere o dello scrivere assume un valore quasi sacro. Le immagini, in bianco e nero e a colori, non si limitano a documentare, ma evocano emozioni, pensieri, riflessioni. Minnella, con il suo sguardo lucido e poetico, ci invita a riscoprire la bellezza della parola come strumento di umanità e conoscenza.

Insieme alla casa editrice Novecento, l’allestimento della mostra è stato pensato per intrecciare fotografia e letteratura: ogni immagine dialoga con parole, citazioni e testi scelti per amplificare il significato visivo e offrire al pubblico un’esperienza immersiva.





Durante l’inaugurazione, aperta al pubblico, interverranno lo stesso Melo Minnella e i curatori del progetto, che racconteranno la genesi della mostra e il senso di questa collaborazione tra arte visiva e editoria. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

“Del leggere e dello scrivere” sarà visitabile per tutto il mese di giugno con orari disponibili sul sito del Palazzo Steri.

Un’esposizione che attraversa continenti e culture, un omaggio al potere silenzioso delle parole, e alla fotografia come strumento di ascolto e racconto del mondo.

Luogo: Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina , 60, PALERMO, PALERMO, SICILIA

