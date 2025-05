Palermo 6 maggio 2025 – Entra nel vivo a Palermo la campagna referendaria della Cgil con un’intensa attività di volantinaggi quotidiani nei mercatini rionali e nelle piazze, assemblee pubbliche nei paesi e la costituzione dei comitati nei luoghi di lavoro per i referendum dell’8 e 9 giugno.



Il calendario di appuntamenti infittisce giorno dopo giorno. Domani si terrà un volantinaggio nell’area industriale di Carini con un presidio a partire dalle 6.30 in via Don Milani dove si trovano numerosi luoghi di lavoro, centri commerciali, cantieri edili, il deposito Conad /Newcoop, lo stabilimento ex Italtel. Dalle ore 9 in poi volantinaggio nel centro commerciale Poseidon, alle ore 12 volantinaggio al cantiere “Rimed” e presso la fabbrica ex AnsaldoBreda e nei luoghi di ristoro della zona.



Sempre domani alle 17.30 si terrà un’assemblea pubblica a san Cipirello, presso la Casa del Popolo “Pio La Torre Rosario Di Salvo” in via Roma, con gli interventi del segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino, dei segretari generali Flai Cgil Palermo e Sicilia Enza Pisa e Tonino Russo e e del segretario nazionale Cgil Luigi Giove.



L’8 maggio volantinaggio presso il mercatino rionale di villa Tasca, in via Santissima Mediatrice, e all’Arenella, in via De Paoli. Il 9 maggio alla Zisa, il 10 maggio a piazzale Giotto. E sempre il 10 maggio alle 10.30 il coordinamento donne della Cgil Palermo effettuerà un volantinaggio nella piazza di Mondello. L’11 alle 18.30 volantinaggio al castello di Mezzojuso. Il 13 maggio a Villaggio Santa Rosalia, il 14 maggio a Passo di Rigano, il 16 maggio al Don Orione, in via Jung, il 17 maggio al Mercato del contadino di Villa Sperlinga e in via Oreto Nuova, il 18 maggio in Corso dei Mille. Il 21 maggio al Cep, Sferracavallo e Tommaso Natale, il 22 maggio a Vergine Maria, a Monreale e a Partanna Mondello col coordinamento giovani. Il 23 maggio all’Uditore, il 24 maggio a Mezzo Monreale, il 25 maggio alla Kalsa, al Foro Italico, il 30 maggio a Borgo Nuovo, il 31 maggio nel quartiere Montepellegrino.



“A Palermo e provincia la campagna referendaria è nel pieno dello svolgimento con iniziative e dibattiti, in tutta la provincia sono attivi comitati referendari di zona, composti da partiti e associazioni, che in questi giorni stanno intensificando le attività di promozione dei referendum dell’8 e 9 giugno – afferma il segretario organizzativo Cgil Palermo Francesco Piastra – In questo mese si intensificano ovunque le iniziative a Palermo e provincia e in tutti i luoghi lavoro continuano a essere costituiti i comitati aziendali. Tantissimi attivisti della Cgil ma anche delle associazioni e dei partiti che sostengono i referendum sono all’opera per informare la gente in modo capillare, quartiere per quartiere, paese per paese. Stiamo programmando la presenza nelle principali piazze della città di Palermo, dove il 6 giugno si concluderà la campagna. E ogni giorno aggiungiamo nuove date al calendario delle iniziative”.

Cerca in:





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.