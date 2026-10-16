Due atleti della Società Canottieri Palermo ai Campionati mondiali Under 19 in Cina, dopo il quinto posto agli Europei in Spagna. Per Giorgia Cassina, il 2026 riserva anche le Olimpiadi Giovanili di Dakar. Risultati che valorizzano il lavoro del circolo palermitano, prossimo a celebrare il traguardo dei cento anni di attività nel 2027.

La Società Canottieri Palermo porta due dei suoi giovani atleti sulla scena mondiale del Beach Sprint Rowing. Giorgia Cassina e Federico Munteanu sono a Qingdao, in Cina, per disputare il doppio mix Under 19 ai Campionati mondiali, un appuntamento che li vedrà confrontarsi con i migliori equipaggi internazionali della categoria.

La qualificazione iridata arriva al termine di una stagione che li ha visti superare le selezioni nazionali e conquistare il quinto posto ai Campionati europei in Spagna. Un risultato che premia il percorso sportivo dei due vogatori e il lavoro della Canottieri Palermo nella preparazione degli atleti e nella loro crescita agonistica.





Per Giorgia Cassina, atleta palermitana, il Mondiale si inserisce in un 2026 particolarmente importante. La giovane vogatrice sarà infatti anche alle Olimpiadi Giovanili di Dakar, dove rappresenterà l’Italia. Due appuntamenti internazionali di primo piano nello stesso anno, che confermano il valore del percorso intrapreso e rappresentano un riconoscimento anche per la società che ne accompagna la crescita sportiva.

«È un’emozione incredibile per me poter rappresentare l’Italia in una competizione così importante. Il Mondiale rappresenta un sogno che si realizza e un’esperienza che porterò sempre con me», racconta Cassina.





Anche Federico Munteanu arriva alla rassegna iridata dopo mesi di allenamenti e preparazione, pronto a misurarsi con gli avversari internazionali. «Al Mondiale porto in acqua mesi di sveglie all’alba e di fatica condivisa, e non vedo l’ora di vedere dove mi portano. Arrivare fin qui è già un sogno, ma ora voglio godermi ogni singola palata».

Per la Società Canottieri Palermo, questi traguardi si inseriscono in una storia sportiva che nel 2027 raggiungerà i cento anni. Un secolo di attività nel quale il circolo ha costruito il proprio legame con Palermo attraverso il canottaggio e la formazione di generazioni di atleti. La qualificazione di Cassina e Munteanu al Mondiale, insieme al percorso internazionale della giovane vogatrice verso Dakar, rappresenta un risultato significativo per la società e per il lavoro quotidiano svolto con i suoi atleti.

«Questa qualificazione premia l’impegno dei ragazzi, i sacrifici delle famiglie e il lavoro della società. Un’esperienza importante per la loro crescita sportiva e motivo di orgoglio per Palermo», dichiara Pasquale Giardina, presidente della Società Canottieri Palermo.

Le prove in acqua si svolgeranno dal 18 al 21 ottobre. Sarà possibile seguire la diretta in streaming dal sito federale www.canottaggio.org.

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