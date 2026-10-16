Tipo segnalazione: Degrado

La segnalazione nei pressi del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania. Chiesto un intervento urgente per ripristinare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini.

Materassi abbandonati, sacchi di rifiuti e sporcizia lungo il marciapiede. È lo scenario documentato in una strada nei pressi dell’ingresso del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania, dove l’abbandono di rifiuti ingombranti ha trasformato una porzione di suolo pubblico in una vera e propria discarica abusiva.





Una situazione che solleva preoccupazioni non soltanto sul piano del decoro urbano, ma anche sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza dei pedoni.

Marciapiede impraticabile: pedoni costretti a camminare sulla carreggiata

I materassi e gli altri materiali abbandonati occupano gran parte del passaggio pedonale, rendendo difficoltosa la circolazione a piedi. Residenti, studenti universitari e cittadini che frequentano la zona rischiano così di ritrovarsi costretti a scendere dal marciapiede e a proseguire sulla carreggiata, con evidenti disagi e potenziali pericoli, soprattutto in presenza di veicoli in transito.

A destare preoccupazione è anche la presenza di materiali esposti alle intemperie e di rifiuti accumulati in un’area frequentata quotidianamente da numerose persone. Una condizione che richiede verifiche e un intervento tempestivo per scongiurare eventuali criticità igienico-sanitarie.





Un’immagine indecorosa per una zona di grande valore storico e culturale

La situazione appare ancora più inaccettabile se si considera il contesto in cui si verifica. A breve distanza si trovano il Monastero dei Benedettini, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale catanese, e una caserma dei Carabinieri.

Un quadro che stride con l’importanza culturale e istituzionale dell’area e che richiama l’attenzione sulla necessità di garantire una maggiore cura degli spazi pubblici, soprattutto nei luoghi frequentati da studenti, residenti e visitatori.





La richiesta: rimozione immediata dei rifiuti e controlli

Di fronte a questa situazione si chiede agli organi competenti di intervenire con la massima sollecitudine per rimuovere i materiali abbandonati, ripristinare la piena fruibilità del marciapiede e verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’area.

Sarebbe inoltre opportuno valutare controlli mirati per individuare i responsabili degli abbandoni e prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

La tutela del decoro urbano non è soltanto una questione estetica: riguarda il diritto dei cittadini a vivere e attraversare la città in condizioni di sicurezza, igiene e dignità.

L’auspicio è che la segnalazione venga raccolta rapidamente e che si proceda senza indugio alla bonifica dell’area, restituendo il marciapiede ai pedoni e garantendo condizioni adeguate a chi vive, studia e lavora in questa parte di Catania.

Segnalazione a cura del dott. Domenico Cocuzza

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