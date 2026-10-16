Momenti di forte tensione nel quartiere Cep di Palermo, dove la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Boccadifalco è intervenuta per spegnere diversi incendi di rifiuti dati alle fiamme nella zona.

La situazione è degenerata in via Filippo Paladini. Mentre i pompieri erano impegnati nelle operazioni di spegnimento, sono stati improvvisamente accerchiati da un gruppo di persone a bordo di auto e scooter, che hanno iniziato a gironzolare con insistenza e fare confusione attorno al mezzo di soccorso.

Data la presenza ostile della folla e il clima di agitazione, il personale di servizio ha richiesto l’invio immediato di una pattuglia dei carabinieri. Nel trambusto generale, approfittando della distrazione dei vigili concentrati nell’estinzione del rogo e nel contenimento della situazione, alcuni individui si sono avvicinati all’autopompa, hanno aperto le serrande del veicolo e hanno trafugato diverse attrezzature da soccorso.

Pochi minuti dopo l’allarme sono arrivati sul posto i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili del furto e del blocco ai danni dei soccorritori.