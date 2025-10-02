Il Movimento del Popolo Siciliano, guidato da Tony Guarino, ha lanciato un duro ultimatum alle istituzioni comunali e regionali, denunciando una grave ingiustizia sociale legata al mancato inserimento di 400 cittadini aventi diritto nel progetto dei Cantieri di Servizio del Comune di Palermo.

Secondo quanto dichiarato da Guarino, presidente del Movimento e dell’associazione “Sicilia per i Siciliani APS”, l’assessore comunale Pietro Alongi avrebbe garantito l’inserimento dei soggetti selezionati nella graduatoria definitiva, come previsto dal bando. Tuttavia, a oggi, nessuna risposta ufficiale è giunta dall’assessorato competente.

“Abbiamo segnalato la questione a diversi esponenti politici, ma il silenzio istituzionale persiste. È una vergogna sociale e un vero sopruso ai danni della popolazione palermitana,” afferma Guarino.





Il Movimento denuncia il mancato rispetto degli impegni presi e l’assenza di trasparenza nella gestione dei fondi già stanziati per il progetto. Guarino annuncia l’avvio di una serie di azioni popolari e legali contro ogni componente istituzionale coinvolto, accusando i rappresentanti politici di non svolgere il proprio ruolo al servizio dei cittadini.

“Questi signori in giacca e cravatta percepiscono stipendi pagati dalla collettività, ma ignorano le esigenze reali della gente. Siamo pronti a organizzare un presidio permanente, anche contro la loro volontà, perché è un diritto civico e civile avere risposte e assistenza,” prosegue Guarino.





Il Movimento del Popolo Siciliano promette di portare avanti una campagna di sensibilizzazione e denuncia, anche in vista delle prossime elezioni, per informare la cittadinanza su quanto accaduto negli ultimi cinque anni di amministrazione comunale e regionale.

“Non tollereremo più soprusi legalizzati. Continueremo la nostra propaganda per il diritto al non voto, perché votare dovrebbe significare essere rappresentati. Ma ciò, purtroppo, non lo abbiamo mai visto.”

La battaglia del Movimento si preannuncia intensa e determinata, con l’obiettivo di restituire dignità e giustizia ai cittadini esclusi da un’opportunità che spettava loro di diritto.

Luogo: Comune di Palermo , Piazza pretoria , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

