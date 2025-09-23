PALERMO 23 SETTEMBRE 2025 – Capaci ha risposto con grande partecipazione all’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune e la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. In poco più di 6 ore in Piazza Matrice, sono state erogate 664 prestazioni gratuite, con una presenza costante di cittadini che hanno scelto di affidarsi agli specialisti per esami e screening mirati.

In piazza insieme agli operatori, anche il Sindaco, Pietro Puccio, l’onorevole Claudio Giannone, il direttore sanitario dell’Asp di Palermo Antonino Levita e il direttore del Distretto sanitario, Enzo Brigano, con Pietro Passariello Presidente I Circoscrizione, Vittorio di Carlo Coordinatore Distrettuale Area Salute e Maria Concetta Briguglio, coordinatore distrettuale Area Vista Lions Distretto 108yb Sicilia che hanno sottolineato il valore di una giornata dedicata interamente alla prevenzione e alla vicinanza con la comunità.

Tra le prestazioni erogate spiccano i numeri degli screening pediatrici visivi e logopedici (112), della prevenzione cardiovascolare (107), dello screening per il diabete (96) e delle mammografie (61). In tanti hanno anche usufruito dei controlli oculistici (55), dei test per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse (31), dello screening audiometrico (34) e dei pap test e HPV test (39). Attenzione è stata rivolta anche allo screening del tumore del colon retto con 28 Sof test distribuiti, alle vaccinazioni (13), alla prevenzione del randagismo (13) e ai servizi dello sportello amministrativo (75).

“La risposta della comunità di Capaci dimostra quanto sia sentito il bisogno di prevenzione e di sanità di prossimità – ha dichiarato il Direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita – con queste giornate portiamo i servizi direttamente nelle piazze, avvicinando i cittadini a percorsi fondamentali per la salute. Lavoriamo ogni giorno in sinergia con le istituzioni locali e con il volontariato per rendere la prevenzione un patrimonio condiviso”.

Il calendario dell’Open Day itinerante giovedì 25 settembre ad Altavilla Milicia dove in Piazza Belvedere sarà allestito il villaggio della salute dell’Asp di Palermo. (nr)





